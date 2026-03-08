MC recuerda a dos regidoras asesinadas en menos de un año

En la imagen, la regidora Blanca Álvarez, quien fue encontrada sin vida, hace menos de un mes.

La dirigencia estatal de MC en el contexto del 8M, difundió un video en el que recordó a dos regidoras de sus filas que fueron asesinadas, en menos de un año.

Se trata de Blanca Esthela Álvarez, regidora del Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz, quien fue encontrada sin vida por asfixia, el 13 de febrero pasado, a bordo de su vehículo, en una brecha.

Y de Cecilia Ruvalcaba, quien falleció víctima de un ataque directo dentro del hospital comunitario, donde laboraba como jefa de enfermeras, el 9 de mayo de 2025.

La presidenta estatal de MC, Mirza Florez y Lolis López Jara, delegada de Mujeres en MC Jalisco, expresaron que este Día Internacional de la Mujer “no guardamos ni un minuto de silencio hoy alzamos la voz para pronunciar sus nombres: Blanca Álvarez y Cecilia Ruvalcaba. Terminaron con su vida, pero no con su lucha, porque el espiritu de nuestra lucha trasciende la muerte”.

Continuó: “Fueron mujeres que luchaban por su familia, por su comunidad y por Jalisco. Con nosotras vive el recuerdo de Blanca y de Cecilia. Este 8 de Marzo tiene un significado especial. El mayor homenaje es seguir su lucha por un mejor futuro”.

En Jalisco, según datos del INEGI, en 2023 se registraron 1,774 mujeres asesinadas. Mientras que en 2024 cerró a la alza, con 1,863 casos.