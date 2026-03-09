Confirman condena de 34 años para feminicida de adolescente

Hubo manifestaciones para que se dictara condena al feminicida

La condena que ya había sido dictada en septiembre del 2023 en contra de un sujeto encontrado culpable del feminicidio de una adolescente, de quien trató de abusar, quedó confirmada: el responsable de los hechos, César Alberto “N”, debe permanecer 34 años en la cárcel y pagar más de medio millón de pesos como reparación del daño, según informó la Fiscalía del Estado.

El crimen ocurrió el domingo 31 de octubre de 2021, en una casa de la Calle Alfredo Chavero, cerca del cruce con Pedro Buzeta, del barrio de Santa Teresita, en Guadalajara, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de María Fernanda “G.”, de 14 años de edad, quien presentaba alrededor de 20 heridas de arma blanca.

En las indagatorias se estableció que el agresor era un vecino, quien tenía cierto vínculo de amistad con un hermano de la víctima lo que aprovechó aquél para ingresar al inmueble, tras cerciorarse de que la menor se encontraba sola.

César Alberto “N” realizó insinuaciones a la adolescente, por lo que ella intentó defenderse con un cuchillo de cocina, pero el sujeto enardeció y tras desarmarla, la lesionó en rostro, cuello y tórax; luego, tras dejarla sin vida, huyó.

César Alberto “N”. Sentenciado por feminicidio

El sospechoso fue capturado poco después del crimen y se sometió a procedimiento abreviado, lo que significa que a cambio de que le den una pena menor a la que marca la ley, reconoció el feminicidio ante un juez, quien primero le había dictado 22 años de prisión, en marzo del 2023.

La sentencia fue modificada seis meses después y quedó en 34 años, pero por alguna razón que la Fiscalía del Estado no aclaró, tuvo que ser dictada de nueva cuenta.

Recientemente, la autoridad judicial emitió otra condena de 34 años, además de imponerle al feminicida “una multa económica” y el pago de poco más de 500 mil pesos por “concepto de reparación integral del daño”.