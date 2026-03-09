Piden explicación por atraso en las obras de remodelación del parque Rojo

Aspecto de los jardines del parque, en la zona que da a la calle Pedro Moreno.

Las obras del parque Rojo o Revolución tienen un avance lento. Ya han transcurrido 315 días o más de diez meses desde que el Ayuntamiento de Guadalajara lo cerró al público y no hay una fecha cierta para su reapertura, previo al Mundial de Futbol 2026.

La marcha feminista de este domingo dejó al descubierto el estado en que van los trabajos de remodelación, ya que algunas mujeres derribaron una parte del alambrado y quienes pasaron por el lugar vieron los jardines totalmente secos, las mismas luminarias y hoyos en diversas áreas del parque.

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández, pidió una explicación al titular de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, quien dijo la semana anterior que los trabajos tienen 90% de avance, lo que fue calificado como una “mentira” por la edil.

“Hace 315 días cerró el famoso parque Rojo, dejando sin sustento a entre 1,200 y 1,500 familias (en el tianguis sabatino). El pretexto era que iban a empezar la remodelación del Mundial. Ayer (domingo) gracias a la marcha feminista nos dimos cuenta que esta remodelación ha sido casi nula y no se ve ningún avance”, expresó la edil.

En entrevista, Mariana Fernández señaló que el director de Obras Públicas de Guadalajara aseguró que el avance era de 90%, “cosa que es mentira”. Agregó que “no entiendo” por qué cerrar 315 días el parque “si no le han hecho nada”, enfatizó.

En un recorrido por el lugar, se pudo observar a pocas personas trabajando en el parque. Toda el área de jardines que da a la calle Pedro Moreno está seca, no tiene pasto y se observan montículos de tierra por doquier. El piso de los andadores sí está renovado, pero las luminarias que dijeron que iban a renovar son las mismas.

Varios negocios de las calles Pedro Moreno y Marcos Castellanos se quejaron de que en estos diez meses sus ventas han caído entre 40 y 60%, como lo indicó Óscar Ramón Covarrubias, responsable del billar Extreme Pool, quien precisó que los jóvenes que acudían a rapear al parque y que luego iban a jugar billar, ya no regresaron en todo este tiempo.

“Las ventas han caído como un 40% menos. Sí nos afectó bastante, sobre todo en las mañanas. La verdad no sé para cuando estará listo el parque, dicen que para el Mundial, pero no se ve mucho avance”, expresó.

La inversión para remodelar el parque se anunció en alrededor de 23 millones de pesos. El gobierno de Guadalajara se comprometió el 27 de abril de 2025, a concluir los trabajos en cinco meses. Por ello, la regidora Mariana Fernández, pide una explicación del por qué de ese retraso.