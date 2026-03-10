La sociedad civil fue la que frenó la Tarjeta Única para pago de $11 en el transporte

Cinco diputadas, un regidor de Guadalajara y dos promotoras del referéndum, señalaron que la organización social rindió frutos.

La sociedad civil organizada, conformada por estudiantes, activistas y colectivos, son quienes lograron frenar el condicionamiento del subsidio en el transporte con la Tarjeta Única.

Sin embargo, pese a que la Tarjeta Única se detuvo, el tarifazo a 14 pesos sigue y se pagará con el subsidio estatal, señalaron las diputadas Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, de Futuro, Candelaria Ochoa e Itzul Barrera, de Morena, así como la legisladora de Hagamos, Valeria Ávila y el regidor de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas.

La diputada Tonantzin Cárdenas, integrante de la Comision Especial de Seguimiento a la Mejora del Transporte, hizo la siguiente reflexión:

“Un mensaje indispensable que hay que dejar bien escrito en piedra es que, hoy, a través de todos los esfuerzos ciudadanos que se hicieron ganó la gente y hoy tenemos una victoria desde el pueblo de Jalisco, que se hizo escuchar y que fue un contrapeso a una decisión que lacera la vida de la gente y sobre todo de las personas que menos tienen”, subrayó.

Los promotores del plebiscito y el referéndum, Elizabeth González y Ángel Pimentel, informaron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) notificó que las solicitudes de la consulta ciudadana sobre el alza a la tarifa del transporte público fueron desechadas, debido a que el acuerdo administrativo publicado el 26 de diciembre, dejó de estar vigente, con la rectificación que hizo el gobernador Pablo Lemus, el pasado 5 de marzo.

Elizabeth González dijo que a los estudiantes tampoco se les debe condicionar el obtener la Tarjeta Única para poder pagar la tarifa de 5 pesos.

“A mi lo que me deja muy intranquila, si bien es una victoria el hecho de que ya no tengamos que sacar la Tarjeta Única para pagar 11 pesos y que ya no nos condicionen el subsidio, me deja muy intranquila que han estado saliendo noticias acerca de que, de todas maneras, los estudiantes sí van a tener que sacar esta tarjeta. Eso nos enteramos el día de ayer y he visto entrevistas donde el gobernador lo confirma. ¿De qué manera lo van a hacer? Yo no tengo idea, porque es completamente ilegal”, expresó.

Las legisladoras advirtieron que aunque el gobierno estatal anunció modificaciones a la medida original, la tarifa de 14 pesos sigue existiendo. Se mantiene esta tarifa que el Gobierno de Jalisco pagará a las empresas concesionarias. Las personas pagarán 11 pesos de su bolsillo y el gobierno aportará tres pesos en subsidio, mientras que en el caso de estudiantes hasta ahora permanece el condicionamiento para acceder al apoyo que reduce el pago a cinco pesos.

Aseguraron que se va a exigir que el gobierno de Jalisco garantice mejor frecuencia de paso de las rutas y que haya transbordos gratuitos.