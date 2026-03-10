Ni las llaves del Museo del Tequila dejó el ex alcalde Diego Rivera; Gobierno del Estado recupera el inmueble del Siglo XIX

Mediante una diligencia realizada este martes 10 de marzo, el Gobierno de Jalisco recuperó la posesión de la sede del Museo del Tequila, inmueble con valor patrimonial que estaba clausurado desde mediados del año pasado luego de que el entonces presidente municipal Diego Rivera Navarro le hizo intervenciones sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La acción para tomar de nuevo la posesión del edificio -casona porfiriana del Siglo XIX enclavada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco- fue presidida por la consejera Jurídica estatal, Tatiana Anaya Zuñiga.

Trascendió que las llaves del inmueble no fueron halladas en la presidencia municipal, luego de que el alcalde Diego Rivera fuera arrestado por fuerzas federales y trasladado al reclusorio del Altiplano, por lo que se tuvo que recurrir a un cerrajero.

El museo es propiedad del Gobierno del Estado, pero éste lo había cedido en comodato al Ayuntamiento de Tequila con fines culturales; sin embargo, en el 2025 se detectó que el presidente municipal, entre varias anomalías que presuntamente cometió en su administración. lo cerró al público, le hizo obras de remodelación e incluso se dice que se fue a vivir ahí.

El museo fue asegurado en junio de 2025 por el Gobierno Federal y el alcalde de Tequila fue capturado la madrugada del pasado 6 de febrero por un operativo con más de 40 agentes federales; el edil quedó vinculado a proceso por delincuencia organizada, extorsión y secuestro, junto con tres ex funcionarios del ayuntamiento.

A las imputaciones por delitos federales que acumula el ex alcalde de Tequila, se le suman otras investigaciones en el fuero común, pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco mantiene abiertas indagatorias en donde se le señala como sospechoso en peculado y abuso de autoridad.

Entre estas últimas acusaciones, se cuenta el haberse adueñado del Museo del Tequila, lo cual puede ser considerado como delito de peculado, pues la finca le fue entregada para fines culturales y de promoción turística, mas no para disponer de ella a su consideración.

OBTIENE SUSPENSIÓN

El ex alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro tramitó y obtuvo una suspensión para que se revise el proceso por el que se encuentra vinculado y con prisión de oficio por graves delitos que le imputó el Gobierno de la República.

Se trata de una medida considerada como un recurso de la defensa, que difícilmente lograría que se dictara libertad al ex edil jalisciense.