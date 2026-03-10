Una mujer, presunta responsable del feminicidio de ex candidata de MC a la alcaldía de Manzanilla de la Paz

En primer plano, Blanca Álvarez en una foto de Facebook

Todo parece indicar que no se trata de un asesino, sino de una asesina. La Fiscalía de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer como presunta responsable del feminicidio de la regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez Chávez, cuyo cuerpo sin vida a bordo de su vehículo particular, fue hallado la madrugada del viernes 13 de febrero de este año.

La sospechosa está identificada como Blanca Lorena “N”. Se trata de la última persona con quien la regidora Blanca Álvarez estuvo antes de que se perdiera contacto con la víctima y de que la encontraran muerta.

El cadáver fue localizado por policías municipales en los primeros minutos ese viernes, en una brecha de Teocuitatlán de Corona, demarcación situada a 45 kilómetros de La Manzanilla de la Paz.

“Los dictámenes forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación”, por lo que se comenzó de inmediato con las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, señaló la Fiscalía de Jalisco.

El cadáver presentaba lesiones en los brazos similares a las que pueden ser causadas con agujas.

La dependencia estatal agregó que con el avance de las indagatorias, el Ministerio Público pudo identificar a Blanca Lorena “N” como presunta partícipe de estos hechos, puesto que se presume que se reunió con la víctima antes de que ya no se tuviera contacto con ella.

La orden de aprehensión la cumplimentaron Policías de Investigación, pertenecientes a la Vicefiscalía Regional, en calles de la colonia El Charco, municipio de Mazamitla, en donde arrestaron a la señalada como feminicida, para llevarla ante el juzgado que la requería y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

HUELLAS DE UNA SOLA PERSONA EN ESCENA DEL CRIMEN: LEMUS

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, declaró el 16 de febrero último, que se haría justicia en el asesinato de la regidora Blanca Álvarez -quien también fue candidata de MC a la alcaldía de La Manzanilla de la Paz-.

Lemus declaró ese día que la muerte de la edil se debió a que muy probablemente la asfixiaron con una almohada.

El mandatario agregó en esa ocasión que después de haberla asfixiado, el feminicida la llevó a la camioneta y “la puso en una posición digamos como si estuviera manejando (y) le puso el cinturón de seguridad”.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, el mandatario dijo que se encontraron huellas digitales de una sola persona y que la regidora no había recibido amenazas.

Sobre las heridas de piquetes en los brazos de la víctima, Pablo Lemus contestó que no quería revictimizar a la regidora, porque “son cosas muy delicadas lo que pasó ahí” y “no puedo compartir detalles porque esto sería ir en contra de la dignidad y la memoria de esta regidora”.

