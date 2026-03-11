El SIAPA no entregó ni diagnóstico ni Plan de Acción Integral al Congreso

. SIAPA incumple.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no ha cumplido con la entrega al Congreso de un diagnóstico de los problemas que enfrenta, ni de los informes trimestrales del ejercicio de su gasto y tampoco ha presentado el Plan de Acción Integral, ni los avances del programa Nidos de Lluvia.

Estos insumos de información que no ha entregado el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, fue un compromiso que hizo el organismo, luego de que el 26 de junio del año pasado, el Congreso del Estado aprobó el incremento de 9.6% a las tarifas del organismo operador del agua, recordó el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.

Mientras no se entregue esta información por parte del SIAPA, los diputados no pueden saber si existe algún avance en la reestructura del organismo, aseguró el legislador.

“Tenemos entonces en materia de inacción operativa 160 días, es decir, hay un retraso injustificado en la presentación del Programa de Acción Integral, esto ha detenido totalmente la implementación de soluciones operativas dadas por el resolutivo tarifario. No tenemos los informes trimestrales obligatorios, ya ahorita debió haber entregado cuatro informes trimestrales obligatorios”, dijo.

El legislador Enrique Velázquez de plano planteó que el SIAPA se extinga y se integre un nuevo organismo, sin aviadores y con personal que reúna el perfil técnico requerido.

“Yo digo que debería de liquidarse el SIAPA. Creo que va a salir más barato el generar otras condiciones, con otras personas que demuestren que pueden tenerle cariño a la ciudad y que puedan generar por lo menos un planteamiento (…) porque nosotros hemos dado oportunidad al SIAPA durante muchos años de que presente un Plan, incluso el cuánto cuesta y aquí se aprobaron créditos para esto”, dijo.

La diputada Valeria Ávila manifestó que diversos ciudadanos han expresado su preocupación por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y esto no puede aceptarse.