Por agua turbia, presentan juicio político contra el director del SIAPA

. Juicio contra SIAPA..

Por no cumplir con sus responsabilidades como director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Jorge Carlos Ruiz Romero, responsable de la Contraloría Ciudadana Independiente, presentó una solicitud de juicio político en contra del titular del organismo operador del agua, Antonio Juárez Trueba.

La principal omisión del funcionario estatal es que no ha resuelto el problema de mala calidad del agua que afecta ya a más de 170 colonias en la ciudad, dijo Ruiz Romero, quien mencionó algunas de los incumplimientos de Juárez Trueba.

“Las omisiones del funcionario en el saneamiento, en la potabilización, en la distribución del agua que llega a todas las casas y a todos los negocios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El oficio va dirigido al Congreso de Jalisco y a la Comisión de Responsabilidades. Tenemos tres días para ratificarla. Lo haremos, porque no vamos a permitir que en el estado de Jalisco vuelva a haber ningún tipo de omisión”, precisó.

El peticionario explicó que se tienen que realizar estudios sobre el impacto que tiene el agua contaminada en la salud de las personas.

“Lo que estamos viviendo es una descomposición en muchos de los minerales y de las tuberías, que están siendo tóxicas para nuestro cuerpo, de todos los ciudadanos. Hacemos un llamado urgente al Congreso del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, para que de manera urgente se tomen medidas”, agregó.

Desde el lunes pasado, se presentó una queja ante la CEDHJ por los mismos motivos y la defensoría ya tomó medidas para que se hagan los estudios inmediatamente, por parte de las autoridades, para que luego sean revisados por la propia Comisión, “para que no haya algo que estén bloqueando o que estén ocultando de lo que está sucediendo en Jalisco”, dijo.