Tarifa de 5 pesos para estudiantes, sin excepciones ni condiciones: Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que las y los estudiantes del estado pagarán una tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público durante todo el sexenio, como parte de una política que busca garantizar que más jóvenes permanezcan en las aulas.

El mandatario estatal explicó que este beneficio aplicará para estudiantes de instituciones públicas y privadas en todo Jalisco, sin excepciones, manteniendo así uno de los apoyos más importantes para la movilidad estudiantil.

Para acceder a esta tarifa preferencial, las y los estudiantes podrán utilizar distintos métodos de pago que ya se encuentran en operación dentro del sistema de transporte público. Entre ellos se mantiene vigente la tarjeta Mi Pasaje, que seguirá funcionando sin cambios durante todo el sexenio. También se podrá acceder al descuento con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, la tarjeta Yo Jalisco, y la credencial de la Universidad de Guadalajara que cuenta con chip integrado para recargas y pagos.

El gobernador señaló que cualquiera de estos mecanismos permitirá a las y los estudiantes acceder a la tarifa preferencial de cinco pesos, garantizando que el beneficio sea universal y fácil de utilizar.

Con esta medida, el Gobierno de Jalisco busca reducir la carga económica que representa el transporte para las familias y facilitar que miles de jóvenes continúen con sus estudios.