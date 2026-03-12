Vecinos de Paisajes del Tesoro denuncian agua con olor y sabor “a quemado”; piden reducción en tarifas al SIAPA

En la colonia Paisajes del Tesoro, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, algo tan cotidiano como lavarse los dientes se ha convertido en un pequeño martirio. Desde hace aproximadamente dos semanas, vecinos reportan que el agua que llega a sus hogares tiene un olor penetrante —que muchos describen como “a quemado”— y un sabor desagradable que dificulta incluso las actividades básicas de higiene.

Agua con mal olor en Paisajes del Tesoro (Cortesía)

“Tragar agua cuando te lavas los dientes es terrible”, comentan residentes de la zona. Bañarse tampoco resulta agradable: el olor del agua se impregna en la piel y modifica incluso el olor corporal durante el día.

El problema parece intensificarse con el calor. De acuerdo con testimonios de habitantes, durante las horas más cálidas el aroma se vuelve más fuerte y evidente. Algunos vecinos aseguran que el olor cambia conforme avanza el día, lo que aumenta la incertidumbre sobre el origen del problema.

“En la mañana todavía lo toleras, pero al mediodía ya huele mucho más fuerte. A veces parece como a plástico quemado”, comenta una vecina que vive desde hace más de diez años en la colonia. “Uno se queda pensando si es seguro usarla”.

Otra residente señala que la experiencia cotidiana se ha vuelto incómoda incluso dentro de casa. “Sales de bañarte y el olor se queda en la piel. Es raro, porque no es el olor normal del agua, es algo más pesado, como si trajera algo mezclado”, explica.

Para algunos habitantes, la preocupación también tiene que ver con la salud. “No sabes si puedes usarla para cocinar o para lavar los trastes. Al final terminas usando agua de garrafón para todo lo que sea posible”, comenta un vecino, quien asegura que varias familias han optado por medidas similares en los últimos días.

Ante la situación, el chat vecinal de la colonia se ha convertido en un espacio de consulta constante. Los mensajes se repiten: “¿A alguien más le pasa?”, “¿Es solo mi casa o es toda la colonia?”. Poco a poco, la conversación colectiva confirmó que no se trata de un caso aislado.

“Al principio pensé que era la tubería de mi casa”, cuenta otra vecina. “Pero luego empecé a ver en el chat que a todos les estaba pasando lo mismo. Ahí te das cuenta de que el problema es general”.

Las conversaciones también han derivado en propuestas para exigir una solución. Algunos habitantes han planteado organizarse para acudir de manera conjunta al SIAPA y presentar una queja formal.

La inconformidad, explican, no sólo tiene que ver con la molestia cotidiana, sino también con el costo del servicio. “Si el agua no está llegando en buenas condiciones, lo mínimo sería que revisaran el cobro. Estamos pagando por un servicio que claramente no está funcionando como debería”, señala un vecino.

En medio de estas denuncias ciudadanas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció recientemente que uno de los factores detrás de la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara podría estar relacionado con descargas irregulares en la infraestructura hidráulica.

“Uno de los motivos por los que hemos estado teniendo mala calidad del agua en las últimas dos semanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara es porque existen tanto particulares como entes públicos que están tirando aguas irregularmente a canales del SIAPA”, declaró el mandatario en entrevista con medios de comunicación.

Según explicó, ya se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA, la Secretaría General de Gobierno y diversos municipios donde se detectaron tomas clandestinas o descargas irregulares que estarían afectando la calidad del agua que circula por la red.

Mientras tanto, en Paisajes del Tesoro la molestia persiste. Para los vecinos, abrir la llave del lavabo o de la regadera se ha convertido en un recordatorio diario de un problema que, por ahora, sigue sin resolverse. Algunos esperan que las autoridades actúen pronto; otros ya se preparan para exigir respuestas. “No pedimos nada extraordinario”, resume un habitante de la colonia. “Sólo agua que no huela mal”.