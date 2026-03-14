Pide SICT extremar precauciones durante fin de semana largo, por obras carreteras

SICT Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recomienda a los automovilistas conducir con precaución en las carreteras federales de Jalisco, especialmente durante este fin de semana largo, del sábado 14 al lunes 16 de marzo, días en los que se prevé aumentará el tráfico vehicular.

La dependencia del Gobierno de México pide a conductores considerar mayor tiempo en traslados, especialmente en tramos donde se realizan trabajos de mantenimiento en carreteras.

El Centro SICT Jalisco recordó que se realizan obras de conservación periódica con renivelaciones, microaglomerado o colocación de nueva carpeta en las cinco siguientes vialidades:

San Luis Potosí-Guadalajara, del kilómetro 135+500 al 140+000.

Morelia-Guadalajara, del kilómetro 118+900 al 135+700.

Guadalajara-Chapala, del kilómetro 16+600 al 25+900.

Guadalajara-Tepic, del kilómetro 7+800 al 25+500.

Ramal a Tequila, del kilómetro 0+000 al 4+000.

SICT Jalisco

La SICT recomienda respetar los límites de velocidad, señalización preventiva, así como evitar el uso del teléfono celular y no manejar bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

Enfiza que todos los ocupantes del vehículo deberán utilizar el cinturón de seguridad y los menores de 13 años deberán viajar en el asiento trasero o en sillas especiales.