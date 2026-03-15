Cae en Tlajomulco de Zúñiga “El Pepe”, hombre cercano a Nemesio Oseguera

"El Pepe", hombre de confianza del "Mencho"

Anduvo “a salto de mata” tres semanas; los soldados ya lo capturaron. La Comandancia de la V Región Militar informó este domingo que efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a uno de los hombres de confianza del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Se trata de José “N”, apodado “El Pepe”, quien presuntamente se encargó de llevar a Tapalpa a la mujer con la que el jefe máximo del CJNG mantenía una relación y con quien estuvo en la víspera de su captura.

El rastreo del teléfono móvil de dicha mujer habría permitido ubicar al líder del cártel y que el Ejército Mexicano desplegara el operativo mediante el cual fue abatido la mañana del domingo 22 de febrero de este 2026.

“Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Guadalajara, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”, informó la autoridad castrense.