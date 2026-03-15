Para recuperar cartera vencida, el SIAPA aumentó doce veces la cifra de cortes a deudores

Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA, precisó que la deuda al día de hoy es de $2 mil 034 millones.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) intensificó los cortes y reducciones a los deudores en hogares, comercio e industrias, en 2025.

El director Antonio Juárez Trueba precisó que de 2024 a 2025, se incrementó en doce veces las acciones de corte y reducción del servicio de agua, ya que mientras en el último año del sexenio anterior, el SIAPA aplicó 4 mil 092 cortes y reducciones, para el cierre de 2025, esa cifra aumentó a 51 mil 645.

“Respecto de los mecanismos de recuperación de esa cartera vencida, intensificamos medidas coercitivas, como cortes y reducciones y eso privilegiando el uso industrial, el uso comercial y el uso habitacional-residencial. Establecimos nuevas estrategias en la Unidad de Determinación, Ejecución Fiscal y Fiscalización y tuvimos la conciliación de cuentas con los ayuntamientos dentro del área de cobertura del SIAPA”, dijo el funcionario.

Las acciones de cobro del SIAPA mejoraron de 69 a 72% la eficiencia de cobro, de un año a otro, entre 2024 y 2025.

“Para tener algo en que comparar, durante el año 2024, en campo se hicieron 4 mil 092 acciones de cortes y reducciones, el pasado año, ya en nuestra Administración, hicimos 51 mil 645 acciones de cortes y reducciones. Les menciono, en lo que ve del presente año, con corte a lo que llevamos del mes de marzo (11 de marzo), llevamos poco más de 9 mil cortes y reducciones”, dijo.

En su reciente comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el director del SIAPA informó que la cartera vencida es de 19 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, de esa cifra, solo es cobrable 11 mil 719 millones de pesos, y la diferencia entra ambas cantidades es porque se trata de deudas que ya prescribieron.

Otro tema importante es que la deuda histórica del SIAPA era de 3 mil 074 millones de pesos, por créditos solicitados en los años 2008 y 2016 y esa deuda hoy es de 2 mil 034 millones de pesos.

El SIAPA paga cada mes 26.6 millones de pesos, lo que representa un monto anual de 300 millones de pesos, por concepto de esa deuda.