Guadalajara promueve el cuidado responsable de mascotas con curso de adiestramiento y jornada de adopciones

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, la Dirección de Bienestar Animal de Guadalajara realizó la primera sesión de un curso gratuito de adiestramiento básico con enfoque positivo, además de impulsar actividades orientadas a promover la adopción responsable de perros y gatos en la ciudad.

La actividad reunió a 20 personas adultas y tres menores de edad, quienes acudieron acompañados de 16 perros para aprender principios básicos que contribuyen a mejorar la convivencia con sus mascotas. Durante la sesión se abordaron distintas técnicas de educación canina basadas en el refuerzo positivo, con el propósito de fortalecer el vínculo entre los animales y quienes los cuidan.

Entre los temas trabajados durante el taller se incluyeron el manejo adecuado de la correa durante los paseos, el uso de recompensas para incentivar conductas deseadas y estrategias para favorecer la socialización entre perros. Estas herramientas, de acuerdo con las autoridades municipales, permiten mejorar el comportamiento de los animales y facilitar una convivencia más armónica en el entorno familiar y comunitario.

El curso forma parte de un programa integrado por tres sesiones formativas en las que se ofrecen a la ciudadanía conocimientos prácticos para el manejo y educación de sus mascotas. A través de estas actividades, el municipio busca impulsar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.

Durante la jornada también se promovió la adopción responsable de animales que actualmente se encuentran bajo resguardo municipal. En este momento, la dependencia cuenta con 28 perros y un gato disponibles para adopción, los cuales esperan integrarse a un hogar donde reciban cuidados permanentes.

Las personas interesadas en brindarles una nueva oportunidad pueden acudir a las instalaciones de la dependencia ubicadas en la colonia El Rosario, en Guadalajara, donde podrán conocer a los animales disponibles y recibir orientación sobre el proceso de adopción.