Imposible saber si narconóminas son verdaderas: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existe una alta probabilidad de contaminación en los inmuebles donde presuntamente se localizaron indicios relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por lo que no es posible determinar si los objetos difundidos públicamente —incluidas presuntas narconóminas— realmente formaban parte de la escena original.

A través de una ficha informativa, la dependencia explicó que en días recientes se tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron a varias cabañas ubicadas en un club del municipio donde se desarrolló el operativo para capturar al presunto líder criminal. En esos espacios, distintos reportes periodísticos señalaron el hallazgo de documentos y objetos vinculados con posibles actividades delictivas.

La FGR precisó que el operativo que derivó en la detención fue de alta complejidad táctica y que el enfrentamiento con integrantes del grupo criminal ocurrió en una zona de campo abierto, despoblada y alejada de las cabañas mencionadas. Durante la operación se registraron enfrentamientos armados debido a la resistencia de los integrantes de la organización, lo que dejó víctimas mortales y al detenido herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital.

En ese contexto, la prioridad de las autoridades fue salvaguardar la integridad de los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del grupo criminal, lo que impidió que se resguardaran de inmediato los inmuebles señalados.

La Fiscalía indicó que el sitio no contaba con condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial, por lo que el aseguramiento formal de los inmuebles se realizó posteriormente, una vez que se restablecieron condiciones de seguridad en la zona y tras obtener una orden judicial de cateo para ingresar legalmente a seis propiedades.

Sin embargo, antes de que se ejecutara dicho cateo, la autoridad tuvo conocimiento de que varias personas ingresaron a los inmuebles sin autorización, lo que provocó la alteración de la escena.

Debido a esta situación, la FGR señaló que no puede determinar si los objetos que se ha afirmado públicamente que fueron encontrados en esas cabañas efectivamente estaban ahí al momento del operativo, ni si fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que comprometería la cadena de custodia.

La institución subrayó que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos y que esta circunstancia será valorada para determinar las acciones legales que correspondan.

Finalmente, la Fiscalía informó que inició una investigación para esclarecer si algún servidor público incurrió en irregularidades relacionadas con la falta de preservación del sitio. Mientras tanto, aclaró que los supuestos indicios difundidos públicamente, como las presuntas narconóminas, no pueden ser validados dentro de la investigación debido a la posible contaminación de la escena.