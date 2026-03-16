Operativo en centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan deja 3 mil multas y retiro de 40 vehículos

Operativos en centrales camioneras de Guadalajara

Desde el pasado 12 de diciembre, el Gobierno del Estado realiza un operativo para mantener el orden del transporte público en los alrededores de las dos centrales camioneras del Área Metropolitana de Guadalajara, ubicadas en San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.

“Como resultado de las acciones de supervisión, se han aplicado 3 mil 128 infracciones viales y se han retirado de circulación 40 vehículos por diversas irregularidades en la prestación del servicio”, señaló el Poder Ejecutivo estatal.

Detalló que del total de las sanciones aplicadas, mil 386 corresponden a vehículos de Empresas de Redes de Transporte (ERT), mil a taxis, 738 a camiones, además de dos camionetas de pasajeros particulares y dos motocicletas".

El retiro de los 40 vehículos fue porque “prestaban servicio público sin contar con concesión, autorización o permiso correspondiente, brindaban un servicio distinto al autorizado en su concesión o realizaban servicios mediante plataformas digitales con placas de otros estados”.

Se informó que “las labores de supervisión también incluyen la verificación del cumplimiento de los reglamentos del transporte público, como el respeto a las paradas oficiales, evitar extensiones no autorizadas en los sitios de taxis —conocidas como “alas”—, impedir que unidades del transporte público se estacionen en lugares prohibidos y corroborar que las unidades cuenten con la documentación requerida".

Se afirmó que los agentes que participan en el operativo ponen “especial atención en la detección de vehículos que prestan servicio de transporte público sin autorización, con el objetivo de inhibir la operación de unidades irregulares que representan un riesgo para las y los usuarios”.

El operativo es realizado por el equipo de Supervisión al Transporte Público de la Secretaría de Transporte y también participa la Policía Estatal en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El Gobierno de Jalisco informó que se han sumado empresas transportistas federales y locales para incrementar la seguridad de las personas que transitan por los polígonos de estas dos centrales de autobuses.

Se hizo énfasis en que ante cualquier irregularidad en los servicios de transporte público, se invita a la ciudadanía a realizar reportes a los teléfonos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, así como a través de las redes sociales oficiales en Facebook (@SecretariadeTransporteJal) y X (@TransporteJal) o en el portal setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.