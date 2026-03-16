Por asesinato de bombero de Tlaquepaque detienen a su esposa; también capturan a hombre cómplice

Mujer y hombre detenidos por asesinato de bombero

Por el asesinato de un bombero del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a quien le cortaron la garganta, fueron detenidos por la Fiscalía de Jalisco, la esposa de la víctima y un hombre, presuntos responsables del homicidio.

Mercedes “N” y Daniel “N” son quienes fueron capturados por la muerte del servidor público municipal, en hechos ocurridos, según información de la Fiscalía, el 28 de enero del año en curso en la Colonia La Noria, de Tlaquepaque. La dependencia estatal no precisó el motivo del crimen.

A las 7:54 am del día de los hechos, el bombero -del que la Fiscalía tampoco dio algún dato- fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en la calle Jacarandas, en la colonia ya señalada; de acuerdo con el reporte forense, el cadáver presentaba lesiones producidas por un arma corto contundente, que provocaron laceraciones en vasos sanguíneos del cuello.

El Ministerio Público y la Policía de Investigación establecieron que horas antes, la víctima estuvo en otra casa, ubicada en el Fraccionamiento La Loma, del municipio de El Salto, en compañía de su esposa y de su conocido Daniel “N”.

“Alrededor de las 23:30 horas del 27 de enero comenzaron a escucharse gritos provenientes del interior del inmueble, así como ladridos de perros. Posteriormente, a las 00:18 horas del 28 de enero, los señalados salieron del lugar y abordaron una camioneta Nissan Pathfinder en color rojo, regresando al domicilio minutos después”, indicó la Fiscalía.

La dependencia agregó que “derivado de estos hechos, el 13 de febrero del año en curso se ejecutó una orden de cateo en el inmueble antes referido, donde fueron localizadas pertenencias que portaba la víctima, así como manchas hemáticas y otros indicios” que hicieron presumir la presunta responsabilidad de la cónyuge y del otro hombre que estuvo acompañándolos.

Después de su captura, por parte de agentes de la Comandancia Especializada en Homicidios, Mercedes “N” y Daniel “N” fueron trasladados al Penal de Puente Grande.

Los sospechosos de asesinato fueron llevados a Puente Grande

Ahí estarán a disposición de la autoridad judicial, imputados por los delitos de de parricidio -en el caso de la mujer- y homicidio calificado en sus modalidades de premeditación y ventaja -por lo que respecta al hombre.