Reconoce ONU en México modelos de atención a mujeres implementados en Jalisco

. Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente Designada de ONU en México, visitó el CREA y destacó la Estrategia Pulso de Vida.

Por su enfoque integral, al combinar tecnología, atención territorial y respuesta institucional para prevenir y atender la violencia de género, los modelos de atención a mujeres impulsados en Jalisco fueron reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.

Durante una visita al Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente Designada de la ONU en México, destacó que las estrategias implementadas en la entidad representan un referente internacional en materia de políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres. La funcionaria subrayó la relevancia de la Estrategia Pulso de Vida, así como de programas innovadores que combinan tecnología, territorio y atención inmediata, considerados ejemplo para América Latina.

El recorrido se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la participación de Andrea Cházaro, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres México, quienes conocieron de primera mano los modelos de atención impulsados por el Gobierno de Jalisco.

Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), recibió a la delegación internacional integrada por representantes de UNESCO, ONU-Hábitat, UNODC, ACNUR y UNICEF. La titular de SISEMH destacó que la colaboración con organismos internacionales fortalece la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de las mujeres y en la construcción de entornos libres de violencia.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir sumando esfuerzos con la ONU para mantenernos como un referente en la implementación de políticas públicas centradas en la protección de los derechos de las mujeres”, señaló Loya Hernández. “Desde Jalisco, fortalecemos alianzas para avanzar hacia una sociedad donde todas puedan vivir libres de violencias y con pleno desarrollo”, añadió.

Entre los proyectos revisados durante el encuentro se encuentran Ciudades Seguras e Inclusivas, que contempla auditorías de seguridad realizadas por mujeres para recuperar espacios públicos; la Estrategia Pulso de Vida, que integra dispositivos de alerta, aplicación móvil, videovigilancia y respuesta institucional coordinada; y el programa Masculinidades No Violentas, que trabaja directamente con hombres para promover la corresponsabilidad en los cuidados y prevenir conductas que perpetúan la violencia.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco, a través de la SISEMH, fortalece alianzas internacionales que impulsan políticas públicas orientadas a garantizar una vida libre de violencias y mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres.