Restan dos semanas de prórroga para realizar cambio de placas sin costo en Jalisco

Para que las y los contribuyentes que realizaron el pago del refrendo vehicular en 2025 concluyan con su trámite, la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco informó que restan dos semanas de prórroga para que realicen el cambio de placas vehiculares sin costo en el estado.

Cambio de placas

La dependencia estatal hizo un llamado a que acudan a las recaudadoras del estado para finalizar el trámite dentro del plazo establecido.

Hasta el momento, en Jalisco se registraron más de 1 millón 290 mil cambios de placas, lo que representa un avance importante en este proceso, que fortalece el control vehicular y contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

La Secretaría de Hacienda Pública recordó que a partir del mes de abril el cambio de placas tendrá costo, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar estas últimas semanas de prórroga para concluir el procedimiento.

Cambio de placas

La dependencia también señaló que los vehículos que circulen con placas vencidas podrán ser sujetos a sanciones, las cuales serán aplicadas por oficiales de Policía Vial del Estado, conforme a la normativa vigente.

Para facilitar el trámite, las recaudadoras ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara operan de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Cambio de placas

Se invita a las y los jaliscienses a agendar una cita para realizar el cambio de placas y evitar sanciones, mediante el portal oficial:

https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/