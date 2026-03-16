Tlaquepaque invita a jóvenes de la clase 2008 a tramitar su cartilla militar

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque invitó a los jóvenes que cumplen 18 años durante 2026 a realizar el trámite de su cartilla del Servicio Militar Nacional, documento oficial que forma parte de las obligaciones cívicas y que suele ser requerido para distintos trámites administrativos y oportunidades laborales.

Tlaquepaque (Cortesía)

De acuerdo con el jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento, Arnulfo Piceno Rodríguez, el llamado está dirigido principalmente a los jóvenes de la clase 2008, quienes deben acudir personalmente a iniciar el proceso.

El funcionario explicó que también pueden tramitar la cartilla las personas conocidas como remisos, es decir, quienes no realizaron el procedimiento al cumplir la mayoría de edad. En estos casos, aún pueden hacerlo hasta los 39 años con 11 meses, límite establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento, original y copia, con antigüedad no mayor a cuatro años.

CURP, original y copia.

Comprobante de estudios (certificado de primaria o secundaria o constancia reciente firmada y sellada por la institución), original y copia.

Comprobante de domicilio —luz, agua, teléfono, banco, gas o predial— a nombre del padre, madre o familiar directo que resida en el municipio, original y copia.

Cuatro fotografías tamaño credencial en papel mate y sin retoque: sin aretes, collares o cadenas; con camisa blanca con cuello; sin barba; con bigote y patillas recortadas; cabello corto y sin tintes.

En el caso de las personas remisas, además deberán presentar una constancia de no registro emitida por la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar donde nacieron, documento que acredita que no se les ha expedido previamente la cartilla militar.

Las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento se ubican en avenida Las Torres número 238, entre las calles Alfareros y Francisco de Miranda, en la colonia La Capacha. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

El registro permanecerá abierto hasta el 15 de octubre y, posteriormente, durante la primera semana de noviembre se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional, en el que se determinará quiénes deberán cumplir con esta obligación.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a los jóvenes del municipio para que realicen el trámite en tiempo y forma, ya que contar con la cartilla militar puede facilitar distintos procesos laborales y administrativos en el futuro.