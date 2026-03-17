Escuela de SOGEM Guadalajara sigue firme y en preparativos de su XXXVIII aniversario

Martha Cerda en las aulas de SOGEM Guadalajara

El cierre reciente de la escuela de la Sociedad General de Escritores de Mexico (SOGEM) en la capital de la República, generó cierta inquietud con respecto a si la sede tapatía también concluiría sus labores; sin embargo, Martha Cerda, fundadora y directora de SOGEM Guadalajara, ha desmentido en forma categórica que lo sucedido allá incida en el funcionamiento de la institución en tierras tapatías.

“Quiero aclarar que eso no nos afecta, porque la escuela de Guadalajara siempre ha sido independiente de la de México, tanto económica, como administrativa y académicamente”, señaló la escritora, dramaturga y poeta jalisciense, quien hace casi 38 años fundó la SOGEM local.

Martha Cerda enfatizó que la escuela en la capital de Jalisco ha preservado la memoria y compartido el ideal de formar escritores, ideal que siempre enarboló don José María Fernández Unsaín, quien era el presidente de SOGEM en Ciudad de México en 1988, cuando se fundó la escuela en la perla tapatía.

Escuela de SOGEM Guadalajara, firme y en vísperas de su XXXVIII aniversario

“Tenemos casi 38 años de estar presentes en Guadalajara, gracias al apoyo de nuestros maestros y alumnos. Mientras ustedes sigan confiando en nosotros, seguiremos trabajando como hasta ahora”, puntualizó la maestra Martha Cerda en un mensaje a estudiantes y personal docente.

Agregó que en SOGEM Guadalajara se tiene la satisfacción de ser “testigos todos los días, del misterio de la creación”, y que en la escuela todo sigue igual, lo único que podría cambiar es la razón social, pues se cambiaría la “G” por una “J”, de jalisciense.

Martha Cerda informó que el presidente actual de SOGEM Ciudad de México, Manuel Rodríguez Ajenjo, ha felicitado la labor de SOGEM Guadalajara por enaltecer a la escuela de escritores de la sede tapatía.

Y aunque su escuela cerró, la SOGEM en la capital del país continúa como sociedad de escritores, e incluso va a celebrar sus 50 años con una serie de eventos cuya difusión ha pedido replicar a SOGEM Guadalajara.

Presentación de libro de Martha Cerda

PRESENTACIÓN DE NUEVA OBRA DE MARTHA CERDA

Por su parte, SOGEM Guadalajara, fundada en septiembre de 1988, cumplirá 38 años como sociedad y como escuela de escritores, por lo que realiza ya diferentes cursos y presentaciones a lo largo de este 2026, en festejo de su aniversario, aparte de sus talleres y actividades normales.

Este próximo viernes 20 de marzo, a las 19:00 horas, tendrá verificativo la presentación del libro “Cómo llegar a los ochenta sin sucumbir en el camino”, de Martha Cerda, en la sede de SOGEM Guadalajara: Avenida Agustín Yáñez número 2839, cerca de La Minerva.

¿QUIERES SER ESCRITOR?

Para obtener mayores informes sobre los cursos de SOGEM Guadalajara, se puede llamar a los teléfonos fijos 33 3616 3763 y 33 3630 0020.

Además por WhatsApp al 33 1072 54 07, 33 2168 6126 y 33 2630 5095 o en su domicilio, ubicado en Avenida Agustín Yáñez 2839, cerca de la Glorieta Minerva, de lunes a viernes en horas de oficina.