Aseguran cuatro automóviles en una finca usada para “enfriar” unidades recién robadas

FOTO: Fiscalía de Jalisco

Al dar cumplimiento a una orden de cateo, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, de la Fiscalía de Jalisco, recuperó cuatro vehículos japoneses de modelo reciente, que contaban con reporte de haber sido robados.

La Fiscalía informó que las unidades automotrices de ilícita procedencia estaban en un inmueble de la Colonia Los Cajetes, del municipio de Zapopan, en donde, evidentemente los carros robados eran “enfriados”, es decir, se dejaban ahí unos días inmediatamente después de haber sido robados para luego moverlos de sitio.

FOTO: Fiscalía de Jalisco

La investigación que permitió el aseguramiento, inició al dar respuesta a la denuncia del hurto de una camioneta Toyota Tacoma 2024, que el pasado 12 de marzo se hallaba estacionada en la Colonia Lomas del Tapatío, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los agentes de la dependencia estatal lograron ubicar dicho vehículo este 18 de marzo en el lugar de referencia, además de localizar dos automotores de la marca Mazda, tipo CX3, modelo 2025 y modelo 2020—a los que ya les habían colocado placas de circulación de otros coches, y también hallaron un Honda, Civic, 2025, todos con reportes de haber sido robados en días recientes.

FOTO: Fiscalía de Jalisco

Aparte, se recuperaron cerca de 20 placas de circulación de diferentes vehículos y estados de la República, así como documentos y calcomanías vehiculares.

La finca quedó asegurada y se le colocaron sellos de clausura del Ministerio Público; por el momento no se dijo si hubo personas detenidas.