El Congreso dará premio “Hermila Galindo” a cuatro mujeres

Valeria Díaz, Lucía Almaraz y Violeta Sandoval, tres de los ganadoras de la distinción.

La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco aprobó otorgar el reconocimiento “Hermila Galindo” a cuatro mujeres activistas y académicas, a quienes darán la distinción en una sesión solemne del Poder Legislativo, a celebrarse el jueves 26 de marzo.

De un listado de aspirantes de 17 mujeres, las legisladoras que conforman la Comisión, votaron a favor de Lucía Almaraz Cazarez, Valeria Díaz Andalón, Violeta Yazmín Sandoval Cortés y Paola Lizeth Oregel Ramírez, en el contexto del 8M Día Internacional de la Mujer.

Lucía Almaraz es abogada, docente en la UNIVA y el TEC de Monterrey. Es experta en temas de transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, perspectiva de género y administración de justicia.

Violeta Yazmín Sandoval Cortés, es abogada, fue segunda visitadora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UdeG y actualmente es la coordinadora del Centro de Estudios de Género. Es candidata a doctora en Derechos Humanos y docente en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Valeria Díaz Andalón, fue presidenta de la carrera de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y organizó la primera marcha de la diversidad sexual en Arandas.

Paola Lizeth Oregel Ramírez, es estudiante de derecho y estudió un diplomado en criminalística. Participó como parlamentaria juvenil en la Cámara de Diputados. Es una activista por los derechos de las mujeres.

Las próximas ganadoras del reconocimiento “Hermila Galindo” recibieron el respaldo de las diputadas Candelaria Ochoa, Itzul Barrera, Celenia Contreras y Montserrat Pérez Cisneros, durante la sesión de esa Comisión.