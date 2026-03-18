En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Tlajomulco entregó el galardón y reconocimiento Olivia Zúñiga Correa 2026 a 46 mujeres destacadas por su trabajo en ámbitos como la educación, el activismo, el emprendimiento y el servicio público.

De acuerdo con autoridades municipales, en esta edición se registraron 46 postulaciones, de las cuales 20 mujeres recibieron el galardón y 26 más un reconocimiento especial.

Durante la ceremonia, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que este tipo de iniciativas buscan visibilizar el trabajo que realizan mujeres en distintos espacios de la vida pública y comunitaria.

Entregan galardón Olivia Zúñiga Correa a 20 mujeres en Tlajomulco (Cortesía)

“Este galardón no solo reconoce, también visibiliza. Vamos a compartir sus historias para que niñas y jóvenes sepan que sí se puede”, expresó.

Por su parte, la regidora Linda Peña García, impulsora del reconocimiento, indicó que el objetivo es dar a conocer las historias de quienes han contribuido al desarrollo social desde diferentes ámbitos. A nombre de las galardonadas, Evelyn Enciso Cervantes destacó que este tipo de reconocimientos representan un impulso para continuar con su labor.

“Es una motivación para seguir adelante, enalteciendo el papel de la mujer en nuestra sociedad y en nuestro municipio”, señaló.

El galardón lleva el nombre de Olivia Zúñiga Correa y busca reconocer a mujeres que han incidido en la defensa de derechos, la igualdad de género y el desarrollo comunitario. Entre las categorías reconocidas se encuentran derechos humanos, ciencia, educación, deporte, medio ambiente, participación ciudadana y emprendimiento, entre otras.