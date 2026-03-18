Instalan Feria de las Flores en Tlaquepaque por inicio de primavera

Con la llegada de la primavera, fue instalada la Feria de las Flores en la explanada de la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, donde durante cinco días se ofrecerán plantas, flores y artículos decorativos elaborados por productores y artesanos locales.

En esta edición participan 13 expositores, entre viveristas y creadores del municipio, quienes ponen a la venta desde plantas ornamentales hasta macetas y productos de ornato.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, realizó un recorrido por los stands y destacó la importancia de generar espacios que impulsen la actividad económica local.

Por su parte, el secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, señaló que este tipo de eventos permite visibilizar el trabajo de productores y artesanos, además de ofrecer opciones para quienes buscan artículos para decorar sus hogares.

La Feria de las Flores estará abierta al público del 18 al 22 de marzo, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, como parte de las actividades por el inicio de la primavera en el municipio.