La guerra bajo sospecha

Salvador Cosío Gaona

En Washington, entre oficinas cerradas y mensajes calculados, se produjo uno de esos momentos que obligan a mirar con más atención. La renuncia de Joe Kent, responsable del Centro Nacional de Antiterrorismo, no es un trámite administrativo más. Es una señal incómoda que irrumpe en medio de la narrativa oficial y pone en duda las certezas con las que se ha querido justificar la confrontación con Irán.

No es menor que alguien con su trayectoria haya decidido dar un paso al costado. Kent no proviene de la política tradicional ni de los circuitos diplomáticos habituales. Su formación está en el terreno, en las operaciones especiales y en el análisis de inteligencia. Su historia personal, además, está atravesada por el conflicto: su esposa murió en un atentado en Siria. Es decir, no se trata de una voz ajena a la dureza del combate ni al costo humano de las decisiones estratégicas.

Por eso, cuando afirma que Irán no representa una amenaza inminente para Estados Unidos, su declaración no puede ser tomada a la ligera. En el lenguaje de la seguridad nacional, esa frase desmonta el argumento más recurrente para justificar una guerra: la urgencia de actuar antes de ser atacados. Sin ese elemento, la narrativa oficial pierde uno de sus pilares más sólidos.

Pero Kent no se quedó ahí. Fue más lejos al señalar que la administración de Donald Trump decidió iniciar esta guerra bajo la presión de Israel y de su influyente lobby en Estados Unidos. Es una acusación delicada, no solo por lo que implica en términos políticos, sino porque proviene desde el interior del propio aparato de seguridad. Durante años, la relación entre Washington y Tel Aviv ha sido estrecha y estratégica, pero rara vez se reconoce de forma tan directa el peso que puede tener en decisiones de esta magnitud.

Lo que queda al descubierto es una fractura interna. No es simplemente un desacuerdo personal ni una diferencia de matices. Es una divergencia de fondo sobre la naturaleza de la amenaza y sobre las razones que llevaron a escalar el conflicto. Y cuando esas diferencias surgen en el núcleo del sistema de seguridad, la estabilidad de la estrategia comienza a tambalearse.

La historia reciente ofrece suficientes antecedentes de guerras iniciadas bajo argumentos que, con el tiempo, terminan cuestionados. Irak es quizá el ejemplo más evidente. En aquel momento, la certeza con la que se defendía la existencia de armas de destrucción masiva contrastó, años después, con la ausencia de pruebas contundentes. La diferencia ahora es que las dudas no están esperando al juicio de la historia; están emergiendo en pleno desarrollo del conflicto.

En ese contexto, la figura de Donald Trump vuelve a situarse en el centro de la discusión. Su estilo de liderazgo, basado en decisiones rápidas y mensajes de fuerza, enfrenta aquí una prueba distinta: la capacidad de sostener una estrategia cuando surgen cuestionamientos desde dentro. Porque no se trata solo de proyectar poder hacia el exterior, sino de mantener cohesión interna. Y esa cohesión, a la luz de lo ocurrido, parece resquebrajarse.

La guerra en Irán, más allá de sus implicaciones militares, abre preguntas que incomodan. ¿Quién define cuándo una amenaza es suficiente para justificar una intervención? ¿Hasta qué punto los aliados influyen en esas decisiones? ¿Dónde termina la defensa legítima y dónde comienza el interés político?

Las palabras de Kent obligan a replantear estas interrogantes desde una perspectiva distinta. No es un opositor quien habla, sino alguien que formaba parte del engranaje que diseña y ejecuta la política de seguridad. Su salida no es solo un gesto de inconformidad; es un indicio de que las bases del argumento oficial no son compartidas por todos.

Hay, además, un componente humano que no puede ignorarse. Kent ha vivido de cerca las consecuencias de la violencia. Su postura, por tanto, no responde a una visión ingenua del mundo, sino a una lectura crítica de lo que implica abrir un nuevo frente de guerra. En ese sentido, su renuncia tiene un peso simbólico que va más allá de lo político.

Mientras tanto, el entorno internacional observa con cautela. Cada movimiento de Estados Unidos en Medio Oriente repercute en múltiples frentes: en la economía global, en la estabilidad regional y en la dinámica de alianzas. La incertidumbre que genera una división interna puede amplificar tensiones y provocar reacciones difíciles de prever.

La salida de Kent no detendrá la guerra, pero sí introduce una duda que difícilmente desaparecerá. Porque cuando las discrepancias se hacen visibles en el corazón de la estrategia, la narrativa oficial comienza a perder fuerza. Y sin una narrativa sólida, sostener un conflicto se vuelve cada vez más complejo.

La pregunta ahora no es solo cómo avanzará la guerra, sino cómo responderá el gobierno ante esta fractura. Ignorarla sería un error. Minimizarla, también. Lo que está en juego no es únicamente una operación militar, sino la credibilidad de quienes la impulsan y la confianza de una sociedad que observa, cada vez con mayor escepticismo, las razones detrás de cada confrontación.