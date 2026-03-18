Rechazan diputadas diálogo en el que no se incluyó a mestizos en Bolaños

Imagen de la reunión que se celebró en un auditorio de Bolaños.

Las diputadas Verónica Jiménez de MC y Brenda Carrera del PVEM, expresaron por separado su rechazo a que la Comisión Especial del Congreso para cambiar el régimen de elecciones en Bolaños haya realizado una reunión en esa localidad, porque se excluyó a la población mestiza.

Bolaños tiene alrededor de ocho mil pobladores, de los cuales 60% pertenecen a la etnia wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y 40% son mestizos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le pidió al Congreso local hacer cambios a las leyes para que en ese municipio las próximas elecciones de 2027 no se hagan con partidos políticos, sino con base en los usos y costumbres del pueblo wixárika.

La diputada del PVEM, Brenda Carrera García, en rueda de prensa, dijo que ella no viajó a Bolaños, debido a que los mestizos no fueron incluidos en tiempo y forma en la convocatoria de la reunión, por lo que no tiene validez cualquier acuerdo al que se llegue.

“El tema central que trabaja esta Comisión Temporal no es para tomarse a la ligera, ni mucho menos para minimizar la trascendencia que puede tener cualquier decisión que esta Comisión tome. Estamos hablando del futuro electoral de un municipio con alrededor de ocho mil habitantes, de los cuales 60% lo conforman hombres y mujeres de la comunidad wixárika y 40% mestizos y no mestizos”, precisó.

Por su parte, la diputada de MC, Verónica Jiménez, señaló que ella estaba a favor de realizar la reunión de consulta este miércoles 18 de marzo. Sin embargo, dijo que no se tomó en cuenta a la población mestiza y por ello no acudió a validar una reunión mal convocada.

“Hasta ayer en la noche que se nos hizo llegar el orden del día, nos dimos cuenta que los diputados integrantes de la Comisión no teníamos voz en este evento, solo el presidente de la Comisión y de que a los mestizos se les había agendado en el último punto del orden día para hacer sus aportaciones, lo cual nos parece que sigue rompiendo el equilibrio de lo que este decreto tiene que ser”, argumentó la legisladora.

Verónica Jiménez dijo que se reunió en forma previa con los representantes de la comunidad y con representantes de la comunidad mestiza. “Hemos recabado sus inquietudes, hemos tratado de hacer a un lado los temores que existían y construir un decreto que tome en cuenta a ambas partes, que garantice los derechos de las dos partes y que pueda transitarse en un ambiente de paz en Bolaños. Por eso, decidimos no participar en esta mesa y no legitimarla”, dijo.

Las dos legisladoras se quedaron en Guadalajara y señalaron que desconocen los acuerdos que se tomen en la mesa de consulta que se realizó en un auditorio de la cabecera municipal de Bolaños.