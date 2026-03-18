Regidor de Morena en Lagos de Morena presentó juicio de amparo contra alza al transporte

El anuncio de la presentación del recurso legal se hizo en el Congreso de Jalisco.

Ante el incremento de 8 a 10 pesos en el servicio transporte público en Lagos de Moreno, dado a conocer por la Secretaría de Transporte la noche del martes, el regidor de Morena en ese municipio, Alfredo Olvera Ramírez y el ciudadano Mauricio Piñón Maldonado, presentaron un juicio de amparo en contra de esa decisión, en Ciudad Judicial de Zapopan.

El anuncio lo hizo el edil en el Congreso local, con el respaldo de la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos.

La postura de quienes interpusieron el juicio de amparo es que el precio del transporte público en Lagos de Moreno debe permanecer en ocho pesos, dadas las deficiencias que tiene el servicio. Hacen falta unidades, sobre todo en horas pico y no hay cobertura adecuada en las comunidades rurales.

En Lagos de Moreno existen alrededor de 24 mil usuarios del transporte, tanto en la cabecera municipal, como en las localidades. Se anunció que van a meter camiones nuevos, pero se trata de unidades repintadas, dijo.

“Hace unos momentos presentamos en el Poder Judicial de la Federación un amparo en contra de este absurdo atraco que pretende cometer Movimiento Ciudadano, no obstante que van a aumentar la tarifa en Lagos de Moreno, de ocho a diez pesos, lo hacen totalmente ilegal. ¿Por qué?, porque no hay un fundamento técnico, no hay una motivación adecuada para argumentar que la misma tarifa que se debe aplicar en la zona metropolitana, debe de ser igual en Lagos de Moreno”, explicó.

La legisladora Candelaria Ochoa señaló que no solo en Lagos de Moreno envían los camiones desechados en Guadalajara, sino en otras ciudades medias del estado.

“Esperamos que les respondan rápidamente, porque también el Poder Judicial tiene una responsabilidad con la gente. Ahora que el Poder Judicial ha sido electo por voto popular, pues también debe responder al voto popular que lo eligió. Esperamos que respondan rápido en Lagos de Moreno, pero también en otros municipios, el gran problema ha sido que el aumento es generalizado, entonces, que sucede cuando dicen que repintan las unidades, los camiones que se desechan en Guadalajara van a los municipios”, explicó.

Los quejosos esperan que el Poder Judicial de la Federación responda antes del 1 de abril, día en que entra en vigor la nueva tarifa para el transporte público.