Suspensión a favor del ex alcalde de Tequila es un recurso legal que no implica su liberación, opinan expertos

Diego N El alcalde morenista tuvo algunas polémicas previas a su detención y múltiples denuncias por extorsión.

La suspensión definitiva en contra de la vinculación a proceso que le fue dictado por delitos relacionados con la delincuencia organizada, sólo le servirá al ex alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, para retrasar de momento el procedimiento en su contra y para nada, implica que obtenga libertad inmediata.

Así lo señalaron a La Crónica de Hoy, expertos en derecho penal consultados sobre el tema.

“Lo que se ordena en una suspensión definitiva, es que no se pase a la etapa de juicio oral, pero no implica en absoluto que la persona vaya a quedar en libertad”, dijo uno de los especialistas entrevistados.

“El proceso se va a continuar pero no se va a avanzar hasta la última etapa, en tanto se revisa su demanda de amparo”, aclaró otro de los consultados.

Los penalistas consideran que se trata de un mero recurso jurídico al que recurre la defensa del ex presidente municipal, que sólo retrasará el proceso en un afán de “ganar tiempo” para el acusado.

Diego Rivera Navarro fue arrestado estando en funciones como alcalde de Tequila, el pasado 5 de febrero, mediante un operativo de fuerzas federales.

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El 10 de febrero le fue dictada vinculación a proceso por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer secuestro, y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delitos agravados por tratarse de un servidor público.

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