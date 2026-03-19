Artesanos de Tlaquepaque conmemoran su día con peregrinación y actividades culturales

Artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque conmemoraron el Día Internacional del Artesano, el 19 de marzo, con una peregrinación en el Centro Histórico y una misa en la parroquia de San Pedro Apóstol.

La jornada incluyó la participación de integrantes del gremio, quienes acudieron a las actividades religiosas en honor a San José, considerado el patrono de los artesanos y carpinteros.

Posteriormente, autoridades municipales se reunieron con creadoras y creadores para reconocer su labor en la preservación de las tradiciones artesanales del municipio.

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, durante estos días también se realizaron otras actividades dirigidas al sector, como la entrega del premio Tlalipac a artesanos con más de 25 años de trayectoria.

Asimismo, se llevó a cabo el Congreso de Artesanos, en el que participaron creadores de distintas entidades del país para compartir técnicas y experiencias relacionadas con el trabajo del barro.

Como parte de la agenda, se prevé un convivio con integrantes del gremio el 20 de marzo en Casa Agave, además de una expo venta que se realizará del 27 de marzo al 12 de abril en el Jardín Hidalgo.

Estas actividades buscan reconocer el trabajo artesanal y generar espacios para su promoción entre visitantes y habitantes del municipio.