Director del SIAPA canceló su asistencia al Congreso; lo volverán a citar

Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA. Estaba prevista su presencia ante el pleno este jueves, pero no asistió.

La comparecencia del director general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, se tiene que reprogramar para la siguiente semana, aseveró el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien dijo que el funcionario estatal tiene que explicar ante el pleno del Congreso, las razones de por qué decenas de colonias reciban agua de mala calidad.

De última hora, la noche del miércoles, Antonio Juárez Trueba envió un aviso para notificar que no acudiría a la sesión del pleno prevista para efectuarse este jueves 19, a las 10 de la mañana, porque tenía que atender un “asunto jurisdiccional”.

Tonatiuh Bravo resaltó que es muy importante que el titular del SIAPA acuda a atender el llamado que le hizo el Congreso local.

“Ojalá que ese motivo sea suficiente para haber justificado la no asistencia el día de hoy. En mi opinión se debe reprogramar de inmediato a lo mejor para la próxima semana, porque los problemas continúan y se necesita presentar soluciones. Sí, por supuesto, antes del periodo de vacaciones. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer”, señaló.

Pese a que algunos legisladores de MC señalan que las comparecencias de funcionarios del gabinete estatal buscan generar un golpeteo político, Bravo Padilla defendió que esa es una atribución básica de la Legislatura: convertirse en un órgano que fiscaliza al Poder Ejecutivo.

“Las comparecencias son el mecanismo, o uno de los mecanismos que tiene el Poder Legislativo para no solamente estar informado y obligar a la rendición de cuentas al ejercicio de sus propias facultades de control constitucional, sino que es el mecanismo que permite al Congreso, poder abordar los temas y abordarlos en presencia de los responsables. Por ese motivo, a mi me parece que es absolutamente imprescindible y no es tal de que sea golpeteo. Hay muchos casos de personas que han desaparecido y no han tenido absolutamente ningún problema porque han contestado adecuadamente”, precisó.

Por otro lado, el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo ara crear una mesa de trabajo especial sobre el tema del SIAPA y solicitar a la Contraloría Estatal y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), que hagan auditorías especiales al organismo público.

Sergio Martín Castellanos hizo un llamado en su exhorto a que los cuatro ayuntamientos que forman parte del SIAPA: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, aporten recursos para las obras de renovación de la red hidráulica.