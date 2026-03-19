FIFA Y autoridades federales y locales verifican protocolos de movilidad y seguridad en Aeropuerto de Guadalajara

Verificación de protocolos de seguridad y movilidad en el Aeropuerto de Guadalajara

Como parte de los preparativos del Mundial 2026, autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) verificaron los protocolos de movilidad y seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla.

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que elobjetivo es que el personal de la terminal aérea esté preparado para la atención de un alto volumen de pasajeros, pues se estima que el flujo de viajeros aumente en el Aeropuerto de Guadalajara, a dos millones en junio con motivo de la justa deportiva.

Esta cifra, señaló el Centro SICT Jalisco, incluye visitantes en general, jugadores de las distintas selecciones y organizadores de la FIFA.

Autoridades de SICT participaron en la revisión de los protocolos en la terminal área tapatía

“La verificación consistió en recorridos por las pistas, así como un simulacro de llegada de vuelos, atención en el área de migración, aduanas y observación de los procesos de seguridad e instalaciones generales para los usuarios”, explicó SICT Jalisco.

Durante la verificación estuvieron la subsecretaria de Transporte de la SICT, Tania Carro Toledo; el coordinador de Centros SICT, Carlo Benítez Ojeda; la directora general del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, y la coordinadora de México para los trabajos del Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón.

Preparativos para recepción de visitantes en el Mundial 2026

También participaron funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Guardia Nacional y del Grupo Aeroportuario del Pacífico, aparte de representantes de los gobiernos estatales y municipales, según dio a conocer SICT Jalisco.