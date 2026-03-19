Luis Sánchez Pérez fue elegido como contralor interno del Tribunal de Justicia Administrativa

Luis Sánchez Pérez rindió la protesta de ley, ante la mesa directiva del Congreso.

Con 24 votos a favor, el Congreso del Estado eligió a Luis Sánchez Pérez, como el titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Solo hubo un voto nulo y otro más a favor de Alicia Ornelas Aguayo.

En sesión extraordinaria, los legisladores realizaron la votación por cédula y tras darse a conocer el resultado, Luis Sánchez Pérez rindió la protesta de ley ante el presidente de la mesa directiva, Julio Hurtado Luna.

“Se declara aprobado con 26 votos por cédula, que son 24 votos por cédula, que son la mayoría de votos. Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se designa como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Jalisco a Luis Sánchez Pérez”, dijo.

El nuevo contralor interno del TJA asumirá el cargo este viernes 20 de marzo por un periodo único de cuatro años, ya que no tiene derecho de reelección.

Sánchez Pérez tiene más de 20 años de experiencia en el servicio público. Fue abogado en la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara, entre 2018 y 2021 y fue director de Seguimiento de la Jefatura de Gabinete de Tlajomulco, en 2024.

En la evaluación que hizo el Comité de Participación Social (CPS), Luis Sánchez Pérez recibió un puntaje de 93.5, en una escala de 0 al 100.

A la sesión extraordinaria del Congreso acudieron 26 diputados y 12 faltaron a sus curules, entre ellas no acudieron las emecistas Gabriela Cárdenas y Adriana Medina, la coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, así como el líder legislativo de Morena, Miguel de la Rosa.