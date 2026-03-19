Ponen en marcha “Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo Femenino”

Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo Femenino (Carlos Zepeda)

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), dio a conocer el “Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo Femenino” para potenciar las capacidades estratégicas de mujeres líderes y funcionarias en el espacio público en la toma de decisiones.

La dependencia estatal informó que el programa es gratuito y contempla tres actividades que se realizarán durante abril, mayo y junio, para reforzar la participación y el desarrollo de las interesadas, así como cuatro talleres para otorgar un proceso formativo intensivo orientado a contextos reales; la convocatoria estará abierta al 13 de abril.

“Este laboratorio busca fortalecer las capacidades, generar redes y seguir acompañando a más mujeres para que participen, lideren y comuniquen con claridad y convicción en la vida política de Jalisco”, expresó Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH.

Los temas que se abordarán son:

Construcción de narrativa y marca personal con comunicación asertiva y liderazgo, ecosistema digital.

Estrategia en redes y opinión pública.

Gestión de crisis, y presencia pública.

Técnicas de debate y confrontación.

El laboratorio contará con consultores de talla internacional como Ana Laura Arroyo, Fundadora de Grupo Impacto (Gii360), y especialista en blindaje narrativo, además de Braulio González, estratega en comunicación política.

La secretaría anunció que el registro para las interesadas quedó abierto a través de los canales oficiales de la SISEMH, y recalcó que para este seminario se requiere un compromiso de asistencia de 100 por ciento para garantizar la consolidación de redes de aprendizaje y crecimiento.

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