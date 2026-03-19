Presentan torneo “Mundialito del Mero Tlajo 2026” en Tlajomulco

El Ayuntamiento de Tlajomulco anunció la realización del torneo “Mundialito del Mero Tlajo 2026”, una competencia municipal que reunirá a equipos representativos de delegaciones, colonias y comunidades, en un formato inspirado en la Copa del Mundo de futbol.

De acuerdo con autoridades, el torneo será organizado por el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y estará dirigido principalmente a equipos que participan en ligas locales.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que la dinámica contempla asignar a cada equipo una selección nacional mediante sorteo, con el objetivo de replicar el formato del Mundial.

“El sorteo se realizará el 16 de abril, donde se definirán las selecciones que representará cada equipo”, indicó.

Por su parte, el director de COMUDE, Salvador de Jesús Alejandre Mendoza, detalló que el torneo se dividirá en siete zonas: Valle, Corredor Chapala, Ribera, San Sebastián, Circuito Metropolitano, López Mateos y Cabecera.

El arranque de la competencia está programado para el 22 de abril, mientras que la final se llevará a cabo el 6 de junio.

Autoridades señalaron que este tipo de torneos buscan fomentar la participación deportiva y la convivencia entre comunidades, en un contexto marcado por la cercanía de la Copa del Mundo de 2026, en la que Guadalajara será una de las sedes en México.