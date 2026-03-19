Tiene validez la consulta que hizo el Congreso a la población de Bolaños

El diputado Miguel de la Rosa y la legisladora Tonantzin Cárdenas, se reunieron con autoridades tradicionales.

La mesa de trabajo realizada en Bolaños, a la que acudieron tres legisladores presididos por el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, es válida y sirvió como consulta para expedir en los próximos días, el dictamen que cambiará el régimen de elección municipal de los partidos tradicionales al sistema de usos y costumbres de la etnia wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán.

Así lo expresó el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien dijo que en la mesa sí estuvieron presentes pobladores mestizos de Bolaños, algo que rechazaron el día previo las diputadas Verónica Jiménez y Brenda Carrera.

“Nosotros recibimos comunicación del diputado presidente (Miguel de la Rosa), nos explicó que era una mesa de trabajo para la cual, nosotros no tuvimos ningún inconveniente que acudiera el diputado Enrique Velázquez. Sí era necesario hacerlo, porque la resolución del Tribunal Electoral establece que debe de preferencia consultarse a la población y ahí, al parecer se escuchó tanto a la comunidad de pueblos originarios, como a la comunidad de mestizos”, explicó.

Tonatiuh Bravo dijo que está a la espera de que el diputado Miguel de la Rosa, presidente de la Comisión Especial del caso Bolaños, presente un informe de la reunión realizada en la cabecera municipal de Bolaños.

Agregó que, si hubo algún tema por incluir en la consulta a la población de Bolaños, aún se puede hacer en los siguientes días.

A la mesa de trabajo en Bolaños acudieron los legisladores Miguel de la Rosa, Enrique Velázquez y Tonantzin Cárdenas.