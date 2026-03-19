Toma posesión nuevo jefe de la Guardia Nacional en Jalisco

A 25 días de los narcobloqueos que tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaron cifras históricas de personas fallecidas, vehículos y negocios incendiados y dañados, la Guardia Nacional tiene un nuevo coordinador estatal.

Se trata del general de brigada de Estado Mayor, José Luis Martínez Rojas, quien asumió este jueves 19 como Comandante de la Quinta Brigada de Policía Militar y nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Jalisco, en una ceremonia a la que asistió el gobernador, Pablo Lemus Navarro, y que fue difundida por el Gobierno del Estado, en una evidente muestra de coordinación entre las autoridades locales y federales.

Durante la ceremonia de toma de posesión se realizaron honores a la Bandera Nacional y se leyó la trayectoria del nuevo mando, quien tiene 39 años de servicio ininterrumpidos, desde 1986, en el Ejército Mexicano.

La toma de posesión fue realizada por el general de brigada de Estado Mayor, Antonio Hernández Tejada, coordinador de la Guardia Nacional en la Región Occidente, quien formalizó el nombramiento conforme a los protocolos castrenses.

El nuevo mando de la Guardia Nacional, José Luis Martínez Rojas, rindió la Protesta de Bandera y así asumió oficialmente las responsabilidades operativas y de coordinación en el estado.

CARRERA MILITAR Y PREPARACIÓN ACADÉMICA

Además de los casi 40 años de carrera militar, el general Martínez Rojas cuenta con maestría en Administración Pública y en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional; también tiene formación especializada, incluyendo certificación como buzo y experiencia en el ámbito académico y operativo.

Ha ocupado cargos estratégicos como subjefe de Estado Mayor en la XLIII Zona Militar en Apatzingán, Michoacán; Comandante del Segundo Batallón de Fusileros Paracaidistas en la Ciudad de México; comandante del XXV Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Mier, Tamaulipas; subjefe administrativo en la Novena Región Militar en Acapulco, Guerrero, y en la Comandancia del Ejército Mexicano; aparte se ha desempeñado como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Quintana Roo.

A la ceremonia asistieron por parte del Gobierno de Jalisco, junto con el mandatario Pablo Lemus, el coordinador general Estratégico de Seguridad Roberto Alarcón Estrada; el fiscal estatal, Salvador González de los Santos; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez.

Antes del acto protocolario, realizado en las instalaciones de la V Región de la Guardia Nacional, las autoridades jaliscienses y del Gobierno Federal sostuvieron una mesa de trabajo en materia de seguridad.

ASUME NUEVO MANDO TRAS NARCOBLOQUEOS HISTÓRICOS EN JALISCO

Como ya se indicó, el nombramiento y toma de posesión del nuevo mando de la Guardia Nacional, ocurre luego de que el pasado 22 de abril fue abatido en Tapalpa, el líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lo que desató una serie de disturbios y bloqueos con consecuencias sin precedentes en el estado.

Los incidentes tras la caída del capo dejaron un saldo oficial de 806 automotores -incluidos autos particulares, camiones y vehículos de carga- dañados o quemados, al igual que al menos 38 negociaciones -aunque se estima que fueron muchas más-; 59 muertos -contando 26 agentes de la Guardia Nacional, un custodio de Puerto Vallarta, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una mujer embarazada, víctima colateral de un tiroteo en Zapopan y 30 presuntos delincuentes abatidos-, así como la evasión de 23 reos del penal de Puerto Vallarta, de los que han sido recapturados seis, mientras que los 17 aún prófugos se estima que se reincorporaron a las filas del CJNG.