El 5 de diciembre se celebrará en Jalisco el Día Estatal del Agavero

Jalisco es líder nacional en producción de agave, sin embargo, en este momento existe una crisis de precios en el sector.

Se aprobó en la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso local, que cada 5 de diciembre se reconozca en el calendario cívico del estado el Día Estatal del Agavero.

El 5 de diciembre es una fecha simbólica para honrar al agavero, porque es cuando se cierran ciclos de producción en el campo y la idea es que ese día se propicien espacios de reconocimiento, diálogo intergeneracional y que se haga una valoración social de su oficio.

La propuesta la hizo el diputado de Morena, Martín Franco Cuevas, quien es líder agavero en la región de Los Altos y tuvo el respaldo de la Comisión de Educación, que preside el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González.

“Queda el 5 de diciembre como el Día Estatal del Agavero y es para poder identificar al sector. Somos referentes a escala nacional y mundial sobre el tema del tequila, del agave y lo planteó el diputado Martín Franco, para poder identificar esta labor que se hace prácticamente en todo el estado de Jalisco. Se aprobó ese día”, dijo el legislador.

El dictamen aún debe ser votado en el pleno del Congreso, sin embargo, existe el apoyo de las bancadas legislativas para votar a favor de crear el Día del Agavero.

El trabajo del agavero está marcado por la incertidumbre. Las lluvias ya no siguen patrones previsibles. Las sequías se prolongan. Las heladas llegan sin aviso. Las plagas encuentran terreno fértil cuando falta apoyo técnico. A ello se suma la carencia histórica de seguros agrícolas eficaces y de políticas públicas diseñadas para ciclos de largo plazo.

Estas condiciones han provocado crisis recurrente en las regiones agaveras, precisó el legislador Martín Franco, quien busca generar una reflexión amplia sobre los problemas que aquejan a los agaveros en Jalisco.

El diputado Enrique Velázquez explicó que aún frente a un contexto de adversidad, el agavero persiste en su oficio.

“El agavero tiene problemas de producción, tiene picos en que puede tener mucho dinero o perderlo todo. Sin embargo, no se deja de producir el tema del tequila, se trata de identificarlo, así como se identifica a los cañeros, a los maiceros, que se puede identificar también a los agaveros como parte de quienes generan el Producto Interno Bruto (PIB) de este estado”, resaltó.

Actualmente, se vive una época de crisis en el sector agavero, ya que el kilo del agave se paga entre 3 y 5 pesos por kilo, lo que no recupera el dinero que se invirtió en su producción. En 2022, el pico más alto llegó a pagarse hasta 33 pesos por kilo.

Los cinco municipios de mayor producción de agave son: Arandas, Tequila, Jesús María, San Gabriel y Zacoalco de Torres.