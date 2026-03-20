“En la pasión futbolera pasan estas cosas”, dice presidenta del PRI sobre agresión del alcalde de Autlán vs árbitros

Después de cuatro días del partido de futbol de la segunda división, en el que el alcalde de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, protagonizó las injurias y agresiones al equipo de árbitros, la presidenta en Jalisco del PRI, Laura Haro, por fin se pronunció respecto al caso.

“Yo he estado en comunicación directa con el presidente municipal, sé que el hará un posicionamiento claro, puntual, y yo más bien lo que diría aquí, yo revisé los vídeos, hay evidentemente en el ánimo, en la pasión futbolera, pasan estas cosas que no pueden pasar y que nosotros condenamos cualquier episodio que altere el orden público y que no sume a la construcción de la paz, de la civilidad”.

La lideresa tricolor hizo énfasis en que el presidente municipal de Autlán fue elegido con la mayor votación histórica en esa demarcación y luego aludió a la actuación de Gustavo Robles y de otros ediles priistas en los narcobloqueos del pasado 22 de febrero tras la muerte de “El Mencho” a manos de fuerzas militares:

“En los momentos más difíciles que se vivieron hace unas semanas, mientras muchos andaban ahí, agachados ahí, abajo de la cama, asustados, los gobiernos priistas, nuestros alcaldes salieron, dieron la cara”.

Aunque ya van cinco días del altercado, el alcalde Gustavo Robles nada ha dicho en torno a los hechos del pasado 15 de marzo, cuando al final del partido de la Liga Premier Mx, equivalente a la segunda división profesional, entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United, ingresó a la cancha, escoltado por sus guardaespaldas y funcionarios del ayuntamiento, para reclamarle al juez central y sus auxiliares, al parecer molesto por la expulsión de dos jugadores del cuadro local.

Los hombres que acompañaban al presidente municipal empujaron y patearon al equipo de silbantes, en tanto, el jefe de gabinete del edil, Arturo Eleuterio Vera, amenazó a los árbitros para que no reportaran a la Federación de Futbol el incidente.