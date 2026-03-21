Impulsa Jalisco emplacamiento inmediato de motocicletas para fortalecer seguridad y certeza jurídica

El Gobierno de Jalisco puso en marcha una estrategia para agilizar el emplacamiento de motocicletas desde el momento de su compra, con el propósito de fortalecer la seguridad pública y brindar certeza jurídica a las y los propietarios. A través de la Secretaría de la Hacienda Pública, se instalaron módulos en tiendas departamentales que permiten a las personas salir con su unidad completamente regularizada.

Desde noviembre de 2025 a la fecha, se han habilitado ocho módulos en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde se han realizado cerca de 2 mil trámites de emplacamiento para motocicletas nuevas, lo que garantiza que las unidades circulen legalmente desde su adquisición.

Durante la presentación de uno de estos módulos, ubicado en una tienda Elektra de Zapopan Centro, autoridades estatales destacaron que este programa no sólo atiende un tema de seguridad, sino que también acerca servicios ágiles y accesibles a la ciudadanía. En ese sentido, subrayaron que la instrucción del gobierno estatal ha sido trabajar con cercanía y coordinación en beneficio de la población.

Asimismo, se resaltó que esta iniciativa permite que las personas puedan adquirir motocicletas con todos los requisitos en regla en un solo proceso, incluyendo registro vehicular, placas y documentación completa, lo que contribuye a contar con un padrón más confiable.

Las autoridades enfatizaron que adquirir una motocicleta también implica una responsabilidad, la cual comienza con su correcto registro y la obtención de permisos de circulación. Gracias a este esquema, ahora es posible elegir una unidad, cumplir con los requisitos y salir con ella emplacada el mismo día.

Entre los requisitos para realizar el trámite se encuentran el formato V1J, constancia de situación fiscal reciente, comprobante de domicilio, identificación oficial y documento que acredite la propiedad del vehículo.

Por su parte, representantes de la iniciativa privada señalaron que este modelo no sólo facilita la compra, sino que también genera valor social y económico, al eliminar barreras administrativas, fomentar el cumplimiento de obligaciones y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de impulsar servicios eficientes, fortalecer la legalidad y contribuir a la seguridad en las calles, mediante esquemas innovadores que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.