Recomendaciones por calor y vacaciones en Jalisco

Ante el inicio de la temporada de calor y el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) emitieron recomendaciones para proteger a la población de riesgos como deshidratación, golpes de calor y accidentes.

Prevención de accidentes y otros daños a la Salud en periodo vacacional y ante la temporada de calor” (Israel Soria)

Las autoridades advirtieron que, debido al incremento en la movilidad y las actividades recreativas, los percances pueden aumentar tanto en el hogar como en la vía pública.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que durante estas fechas los accidentes en casa pueden incrementarse hasta en 20 por ciento, principalmente por la mayor presencia de niñas, niños y personas adultas mayores.

Además, destacó que el aumento de viajes eleva los riesgos en carretera, mientras que las altas temperaturas —que en 2025 alcanzaron promedios de 35.3 °C y más de 45 °C en algunas regiones— representan un peligro adicional para la salud.

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Por su parte, el director general de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera Ávila, enfatizó la importancia de protegerse de la radiación solar para evitar daños en la piel, ojos e incluso cáncer, recomendando aplicar bloqueador solar con anticipación y en cantidad adecuada.

También alertó sobre el aumento de enfermedades gastrointestinales por el consumo de alimentos en mal estado, especialmente en personas con padecimientos crónicos, quienes pueden agravarse por la deshidratación.

En tanto, el titular del CEPAJ, Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza, advirtió que el consumo de alcohol, frecuente en esta temporada, incrementa el riesgo de accidentes viales.

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Entre las principales recomendaciones destacan: revisar el vehículo antes de viajar, respetar límites de velocidad, evitar conducir bajo efectos del alcohol, mantener sustancias peligrosas fuera del alcance de menores, supervisar a niñas y niños —especialmente en albercas—, hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y, ante cualquier emergencia, llamar al 911 o acudir a servicios médicos.

Para más información pueden comunicarse a la Línea Salud Jalisco, al número telefónico: 33-3823-3220.

PARA SABER

Se exhorta a la población a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones.

En la vía pública:

● Revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir a carretera.

● Respetar los límites de velocidad.

● Evitar combinar el alcohol y la conducción.

● No usar distractores, como teléfono celular u otros dispositivos.

● Dat prioridad al peatón en todo momento.

● Todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad.

● Los menores de tres años deben ir en sillas portainfantes.

En centros vacacionales:

● Ubicar el puesto de emergencias en el lugar.

● Seguir las indicaciones de seguridad.

● Si viajan con niñas y niños, hacer todas las actividades con ellos.

● No correr junto a albercas o pisos mojados.

● Tener en cuenta que nadar en presas, lagunas, ríos y lugares donde no hay vigilancia puede ser peligroso.

● Actividades como excursiones y deportes extremos deben realizarse con el equipo necesario y con una empresa establecida.

● Utilizar bloqueador, hidrátate y aliméntate bien.

En la calle o en lugares públicos:

● Caminar por la banqueta.

● Cruzar la calle en esquinas y en pasos, puentes y semáforos peatonales.

● Antes de cruzar voltear a ambos lados.

● Llevar a niñas y niños de la mano y lo más alejado del arroyo vehicular.

En el hogar:

● Mantener a niñas y niños vigilados en todo momento. No deben jugar en la cocina.

● Guardar medicamentos y sustancias químicas bajo llave, así como en sus envases originales.

● Poner especial cuidado cuando los pisos están mojados.

● Tener materiales antideslizantes en las bañeras o regaderas para reducir el riesgo de caídas.

● Evitar tener objetos en el suelo con los que se pueda tropezar.

● Dejar bien tapados pilas y aljibes.

● Vigilar a los niños cuando juegan en tinas, albercas o inflables.

● Mantener en buen estado los enchufes, y tapados si no se utilizan.