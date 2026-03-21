Vinculan a mujer detenida en Guatemala; está involucrada con financiera que defraudó a 115 clientes por 139 mdp

Vinculada por el caso Áurex Capital en Jalisco

En una audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, le fue dictado auto de vinculación a proceso a una mujer capturada en Guatemala por el fraude de “Aurex Capital”, una financiera que en Jalisco tiene abiertas en su contra 80 carpetas de investigación por presuntos fraudes en agravio de 115 afectados, con un monto global de 139 millones 703 mil 267 pesos.

La vinculación a proceso de Ana Victoria “N”, representante legal de la empresa, es la primera que se dicta en relación con el caso, aunque ella sólo está señalada, por el momento, de fraudear a tres personas.

Aurex Capital, también conocida como VGDV, tenía sus oficinas en la Colonia Country Club, de Guadalajara, y según lo ha establecido la Fiscalía de Jalisco, ofrecía un supuesto esquema de inversiones con atractivos rendimientos; sin embargo, como ha sucedido en innumerables casos similares, llegó el momento en que ya no cumplió con el pago de los intereses ni la devolución de los capitales monetarios.

La señalada fue capturada por autoridades de Guatemala en ese país, y trasladada a México a través del Estado de Chiapas el pasado 14 de marzo, para posteriormente ser traída a Jalisco.

Ya estando en Puente Grande, con base en los elementos de prueba aportados por la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, un juez de control resolvió vincular a proceso a Ana Victoria ‘’N’’ por su presunta responsabilidad en el delito de fraude en agravio de tres afectados solamente, con un monto superior a un millón 100 mil pesos.

A la detenida se le impuso prisión preventiva justificada por seis meses, además de que el juez concedió otro plazo de cuatro meses para las investigaciones complementarias.

Se tiene información de que la Fiscalía de Jalisco busca a copartícipes en el fraude, entre ellos un hombre identificado como Víctor Fernando “N”.