Alcaldes de la Ribera de Chapala rechazan acueducto Presa Solís-León

Alcaldes y una alcaldesa de municipios de la Ribera de Chapala se pronunciaron en contra del proyecto del acueducto Presa Solís-León, al advertir posibles afectaciones al Lago de Chapala y a la dinámica ambiental y económica de la región.

El posicionamiento fue emitido por autoridades de Chapala, Ocotlán, Jamay, La Barca, Poncitlán, Jocotepec, Tizapán el Alto e Ixtlahuacán de los Membrillos, en el marco del Día Mundial del Agua.

De acuerdo con los munícipes, la operación del acueducto implicaría una reducción en la cantidad de agua que llega al lago, lo que podría impactar su equilibrio ecológico, así como actividades económicas vinculadas al turismo y la pesca.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, señaló que el proyecto debe analizarse con base en criterios técnicos y con apertura al diálogo, al considerar que sus implicaciones trascienden el ámbito local.

“El Lago de Chapala no se toca, se cuida y se defiende (...), hoy queremos hacer un llamado respetuoso pero firme a la Conagua. La invitamos a transparentar la información, abrir el diálogo con los municipios aquí presentes (…) Esto no es un conflicto entre estados, también es importante aclararlo, esto es un llamado a la responsabilidad nacional”, expresó.

Lago de Chapala en riesgo por presa Solís (F.V_FerDuMort/Universidad de Guadalajara)

En el mismo sentido, la alcaldesa de Ocotlán, Deysi Nallely Ángel Hernández, destacó la relevancia del Lago de Chapala como fuente hídrica para la región occidente del país, de la cual dependen comunidades, sectores productivos y el equilibrio ambiental.

Las autoridades municipales indicaron que no se oponen al desarrollo de infraestructura hídrica, pero pidieron revisar alternativas que no comprometan la viabilidad del lago, como el aprovechamiento de agua pluvial.

Además, se informó que existen miles de juicios de amparo promovidos en torno al proyecto, mientras que la obra se mantiene detenida en algunos tramos por inconformidades de productores en Guanajuato.

El llamado central fue dirigido al Gobierno de México y a la Comisión Nacional del Agua para transparentar la información del proyecto y establecer mesas de trabajo con los municipios involucrados.

Además los alcaldes de Chapala y Ocotlán, participaron en el mensaje César Molina Sahagún, alcalde de Jamay; Ricardo Hernández Becerra, alcalde de La Barca; Hugo David García, alcalde de Jocotepec; José Santiago Coronado, alcalde de Tizapán el Alto; y Heriberto García Murillo, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos.