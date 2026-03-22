Instalan nuevas cisternas en Tlaquepaque ante fallas en el suministro de agua

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque instaló 15 nuevas cisternas en distintas colonias del municipio, como parte de las acciones para atender fallas en el suministro y reportes sobre la calidad del agua.

Con esta incorporación, suman 49 cisternas en operación, cada una con capacidad de 10 mil litros, que serán abastecidas con agua proveniente de pozos municipales.

De acuerdo con la autoridad municipal, los nuevos depósitos se ubicarán en colonias como Nueva Santa María, Centro, Las Juntas, Lázaro Cárdenas, San Pedrito, Lomas del Tapatío y El Órgano, entre otras zonas donde se han registrado problemas en el servicio.

Durante el anuncio, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que en diversas colonias el agua que llega a través del sistema presenta deficiencias tanto en abasto como en calidad.

Además de la instalación de cisternas, el municipio cuenta con 24 pipas para distribuir agua potable de manera gratuita en zonas afectadas.

Autoridades municipales indicaron que, en lo que va de la administración, se han suministrado más de un millón de litros de agua mediante este esquema, principalmente ante fallas en el servicio atribuidas al sistema operador.

El servicio de pipas puede solicitarse a través de un número de WhatsApp habilitado por el gobierno municipal, como parte de las medidas para atender la contingencia en distintas colonias.