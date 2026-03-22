Se queja legisladora de que la Comisión de Movilidad y Transporte es una “congeladora”

Tonantzin Cárdenas, legisladora de Futuro, exige que se atiendan iniciativas de reformas que están hoy en la "congeladora".

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, tiene la intención de reformar la Ley de Movilidad y Transporte del estado para realizar cambios en la integración del Comité Técnico Tarifario, ya que como está actualmente, le hace falta mayor representación de usuarios y colectivos ciudadanos vinculados al transporte público. Sin embargo, ese tema está “congelado”.

Ese Comité Técnico Tarifario fue el que sesionó el 26 de diciembre y resolvió incrementar el precio del pasaje a 13.03 pesos y luego el gobernador Pablo Lemus, definió que el incremento quedara en 14 pesos para lo que resta del sexenio.

La Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco se ha convertido en una “congeladora”, en donde los temas que no le interesan a la bancada de MC, simplemente no los dictaminan y no los someten a votación, explicó Tonantzin Cárdenas, quien presentó la iniciativa sobre la reforma al Comité Técnico Tarifario, el 24 de marzo de 2025, justo hace casi un año.

La legisladora de oposición señaló como responsable de ello a la diputada de MC, Alejandra Giadans Valenzuela, quien preside esa instancia y a otras dos representantes del partido naranja: Mónica Magaña y Montserrat Pérez Cisneros.

“Esta sí es una ‘congeladora permanente’ y ahí, por ejemplo, a quien habría que presionar en esta o en cualquier otra Comisión es a la presidenta de la Comisión. Esta persona, en cualquier comisión es la responsable de convocar a sesión, de dictaminar, tiene un órgano técnico que se encarga de emitir (los dictámenes). Tu entregas una inciativa, el órgano técnico la estudia, la mejora, o no, o te la intentan desechar, que fue lo que le pasó a la iniciativa para modificar el Comité en esta Comisión”, denunció.

La Comisión de Movilidad y Transporte tiene ocho iniciativas con el plazo legal vencido para emitir el dictamen respectivo. La más antigua data del 28 de noviembre de 2024, presentada por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales.

La única vía para concretar los cambios en el Comité Técnico Tarifario será la nueva Comisión Especial Temporal sobre la vigilancia del transporte público, que recién se integró y la preside la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, dijo Tonantzin Cárdenas.

“Creamos esta Comisión Especial, honestamente porque en la otra Comisión no va a pasar nada y en esta, en el contexto del tarifazo y desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la que soy parte, tomamos por acuerdo integrarla, por acuerdo de las coordinadoras y coordinadores de cada una de las bancadas”, precisó.

La Comisión de Movilidad la integran siete mujeres: tiene cinco legisladoras del bloque MC-PVEM, frente a dos diputadas del bloque de oposición: una de Futuro y otra de Morena.