Tlajomulco concluye consulta pública para actualizar su planeación urbana y ambiental

El Gobierno de Tlajomulco informó la conclusión de la consulta pública del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), un ejercicio enfocado en recabar opiniones de la ciudadanía para actualizar la planeación urbana y ambiental del municipio.

El director de Planeación, Erick González, detalló que la participación se realizó mediante 18 sesiones presenciales en distintas zonas, así como a través de un micrositio habilitado del 3 de febrero al 13 de marzo, donde las y los ciudadanos pudieron emitir observaciones sobre ambos proyectos.

“Hubo dos maneras en las que los ciudadanos podían externar sus opiniones… de manera presencial en sus comunidades y también a través de un portal en Internet. Hoy cumplimos este proceso y estamos muy contentos porque hubo mucha participación”, explicó.

Tras concluir esta etapa, el siguiente paso será la revisión y respuesta a cada una de las observaciones ciudadanas. El secretario general del Ayuntamiento, Tomás Figueroa Padilla, señaló que este proceso permitirá avanzar hacia una mejor organización territorial del municipio.

“Vamos a seguir con la calendarización para contar lo antes posible con un municipio ordenado, con planes bien definidos. Agradecemos la participación de la ciudadanía en este ejercicio”, indicó.

Las respuestas a las observaciones estarán disponibles del 30 de marzo al 14 de abril de 2026 en el micrositio oficial y en las oficinas de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.