Anuncian descuento de 50% por recibir agua turbia

Un ejemplo del agua turbia que sale de las llaves comunes en los hogares.

Quienes vivan en las más de 170 colonias donde sale agua turbia de las llaves en los cuatro municipios metropolitanos, pueden acudir a las oficinas del SIAPA, para que les apliquen un descuento de 50% en el consumo de agua, advirtió la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso.

Solo basta que las personas afectadas hagan su reporte y acompañen alguna evidencia, para que se les incluya en el descuento respectivo.

“Quedó por ley incluso ya, el hecho de que pudieran tener un descuento en esas colonias, con un mecanismo que van y solicitan su descuento al SIAPA directamente. Quedó en la ley, después de una reforma que hicimos para autorizar descuentos, multas, recargos, adicionalmente sobre estas colonias específicas y las que se sumaran que tuvieran mala calidad del agua. También hay que recordar que en el dictamen que aprobamos, quedó muy claro que se iban a aplicar descuentos en esas colonias en donde hubiera mala calidad del agua, pero finalmente lo que nosotros queremos es que el agua llegue de buena calidad”, dijo la legisladora.

Por otra parte, en sesión de la Comisión de Hacienda efectuada este lunes, los diputados aprobaron que los 125 ayuntamientos puedan adherirse al dictamen respectivo, para aplicar hasta 100% en el pago de recargas, multas y apercibimientos.

De esta forma, cada Cabildo debe sesionar para aprobar los descuentos respectivos por atrasos en pagos del impuesto predial, por mantenimiento en panteones o por licencias de negocios.

La idea es que este beneficio ayude a los dueños de comercios que se vieron afectados por los disturbios del 22 de febrero en los diversos municipios del estado, cuando se detuvo y se abatió al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera, en Tapalpa.

En el caso del descuento que otorgará el SIAPA por el agua turbia, la gestión se hace en forma personal en las oficinas del organismo público.