Diputados aprueban que Tonalá haga APP por 25 años para construir un nuevo rastro

Imagen de la sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso.

Con siete votos a favor, dos abstenciones y dos en contra, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó que el Ayuntamiento de Tonalá realice una Asociación Público Privada (APP) para construir un nuevo rastro, luego de que el anterior se clausuró por violar las normas ambientales.

El contrato de la APP es por un monto total de 59 millones 973 mil pesos, hasta por 25 años, de los cuales el Ayuntamiento aportará 35 millones de pesos, equivalentes a 59% y una empresa particular pondrá 24 millones 800 mil pesos del predio donde se edificará el rastro.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, propuso aplicar algunos “candados”, entre ellos que comparezca el Ayuntamiento para explicar los detalles de la obra y el sitio en que se realizará, además de que deberá rendir informes trimestrales una vez que esté en operación. Sin embargo, diputados de Morena, Hagamos, PT, PRI y Futuro, votaron en contra de esa modificación al dictamen.

“Nosotros estamos solicitando poder incorporar distintos artículos transitorios, que buscan fortalecer el dictamen. El poder solicitar que una vez que entre en vigor este dictamen, el Ayuntamiento de Tonalá pudiera remitir a esta Comisión de Hacienda -en un plazo de 90 días naturales- un informe detallado sobre el procedimiento de selección del inversionista privado que incluya distintas vertientes, por ejemplo, la justificación de la modalidad de la adjudicación”, dijo Gabriela Cárdenas.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, propuso estudiar las sugerencias hechas por la legisladora de MC, y en todo caso, incluirlas cuando el tema se presente a votación en sesión del pleno del Congreso.

“Respecto de la propuesta de los transitorios, yo leo en algunos de ellos aspectos que me parecen importantes en materia de transparencia, pero como los acaban de entregar, ahorita yo no los he estudiado completamente como para ver las consecuencias de cada uno de ellos, sin pronunciarme en contra de los mismos, solamente hago la sugerencia de que se valore que nos dieran oportunidad de revisarlos y discutirlos en segunda lectura”, expuso Bravo Padilla.

Al final, el dictamen no incluyó las condicionantes que puso MC y se aprobó.

El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, dijo que el bloque opositor en otros casos sí pone condiciones de transparencia para aprobar un dictamen, pero en este que se trata de un gobierno de Morena en el municipio de Tonalá, lo dejan pasar, se quejó.