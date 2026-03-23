Existe atraso de Caabsa Eagle en la remediación del basurero de Matatlán, reconoció la Proepa

Paola Bauche, Mariana Casillas, Alondra Fausto y el titular de la Prepa, Iker Frangie. La sesión duró casi dos horas, a la que acudieron colectivos, como la Asamblea de Pueblos en Resistencia.

La empresa Caabsa Eagle trabaja con retraso en la remediación del tiradero de basura de Matatlán, en Tonalá, reconoció el titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (Proepa), Iker Frangie Martínez Gallardo, al comparecer ante diputados que integran la Comisión de Gestión Metropolitana, que preside la diputada del PRI, Alondra Fausto.

La respuesta del funcionario estatal se dio luego de que Armando Bañuelos, habitante del fraccionamiento Urbi, denunció que no hay avances en el proceso de remediación del tiradero que se abrió desde 1989 y que afecta directamente a los colonos.

“La semana pasada -periódicamente lo hemos hecho- hicimos inspecciones de remediación y ahí no vemos absolutamente nada. La malla ciclónica sigue abierta, no hay ninguna remediación de la zona y nosotros sí estamos preocupados porque ya va para el año de que esta empresa se comprometió a una rehabilitación integral y es hora que ni siquiera conocemos el proyecto”, precisó Bañuelos.

Iker Frangie informó que el proceso de remediación del tiradero Los Laureles, en los límites de Tonalá y El Salto, registra un avance de 50%. Advirtió que el trabajo de la empresa Caabsa Eagle tiene nueve meses y el plazo total es de 24 meses, tanto para Laureles, como para el basurero de Matatlán.

El funcionario estatal aseguró que se va a cumplir con la remediación y si no lo hace Caabsa, se hará uso de la fianza por 340 millones de pesos que se les exigió. El reclamo también lo hizo la diputada de Morena, Marta Arizmendi.

“Me han dicho que sí hay maquinaria trabajando que la malla perimetral ya está casi terminada es lo que ha expuesto la empresa, pero me voy a poner a hacer una inspección en Matatlán, hemos hecho más inspecciones en Matatlán que en Laureles. Laureles tiene una complejidad técnica mucho mayor a lo que tiene Matatlán en este momento y me llevo estos comentarios. Me han dado reporte de avances, pero sí van atrasados en calendario de obras en Matatlán. He de decir que no se les va a dar un día más al plazo de 24 meses que tienen del acuerdo reparatorio que tienen para que dejen al 100% y terminado ambos sitios de disposición final. Sí van atrasados en el tema de Matatlán, eso sí tengo conocimiento”, reconoció Iker Frangie.

La legisladora de Futuro, Mariana Casillas, expresó su preocupación de que 93 de los 125 municipios de Jalisco, incumplen con las normas ambientales en la disposición final de su basura.

“Hay 93 municipios que en este momento incumplen con las condiciones básicas de esta disposición. La respuesta institucional que nos han dado ha sido muy poco amplia de como nos gustaría recibirla. Han sido acciones muy puntuales, sin capacidad de revertir el deterioro y sin capacidad de construir un proyecto a largo plazo una política pública que se sostenga con el tiempo”, dijo la legisladora.

La secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen, reconoció ese rezago y dijo que trabajan para que diversos municipios se organicen e instalen Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos (Simar). Sin embargo, apenas hay cinco organismos activos.

Cuando no queda de otra, la Proepa clausura los basureros. La Proepa ha hecho siete clausuras de tiraderos de basura en lo que va de 2026.

”En este tema de coordinación con los municipios, el procurador y su servidora estamos en comunicación diaria -todos los días- estamos trabajando en algún tema de residuos, porque de nada sirve que Iker (Frangie) vaya y clausure, porque eso es lo que no queremos que suceda, porque eso va a generar inmediatamente otro problema y eso es lo que está pasando”, respondió Bauche.

El problema cuando se clausura un basurero es que luego los residuos se dejan en otros sitios clandestinos.

Eduarne Beristáin, integrante de la Asamblea de Pueblos en Resistencia, denunció que el basurero de Tala está trabajando en este momento, pese a que la Proepa dice que está clausurado. Ese tiradero se ubica en una zona aledaña al bosque La Primavera, dijo Armando Castro, integrante del ejido de Tala.