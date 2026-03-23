Fortalecerán el servicio de Mi Macro Periférico con diez nuevas unidades

La presidenta de la FEU (de vestido corto) acompañó al gobernador y funcionarios estatales en el anuncio de las nuevas unidades

El Gobierno de Jalisco anunció la adquisición de diez nuevos camiones marca Volvo que serán integrados a Mi Macro Periférico, a partir del 13 de abril, “para mejorar el servicio con una frecuencia de paso de 1:30 minutos en el arco sur del sistema”.

Se trata de unidades de bajas emisiones contaminantes, modelo B8R y con capacidad de hasta 80 pasajeros cada uno.

El gobernador Pablo Lemus Navarro dijo que con estas unidades, se atenderá una de las demandas más frecuentes de los usuarios de Mi Macro Periférico.

“Una petición recurrente de todos los usuarios del sistema Mi Macro Periférico era que había pocas unidades, y que esto causaba largos tiempos de espera. Hemos comprado ya nuevas unidades (...) Volvo, última generación, lo más moderno del mundo es lo que está llegando aquí al Área Metropolitana de Guadalajara”, señaló el mandatario.

Añadió que con la operación de estas nuevas unidades se mejorará significativamente el servicio de Mi Macro Periférico, y los pasajeros que utilizan diariamente este sistema podrán viajar más cómodos, más seguros y en menor tiempo.

Refirió que con estas acciones “se avanza en la modernización y consolidación del mejor sistema de transporte público de toda la República Mexicana”.

TARIFA NO AFECTARÁ INVERSIÓN PARA MEJORAR TRANSPORTE PÚBLICO

El gobernador señaló que la decisión de fijar la tarifa del transporte público en 11 pesos, no significa que se dejará de invertir en la mejora continua del servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado.

“Tenemos una tarifa preferencial para las y los estudiantes de universidades públicas o privadas de cinco pesos, (esto) nos obliga todavía más a seguir modernizando los sistemas del transporte público”, puntualizó Lemus Navarro.

Fernanda Romero Delgado, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), indicó que con esta acción, el Gobierno de Jalisco cumple uno de los compromisos que asumió Pablo Lemus, para mejorar el sistema de Mi Macro Periférico.

“Este es un acuerdo también cumplido del decálogo que hicimos con el Gobernador, porque parte de las necesidades y de lo que nos comentaban los estudiantes, es que tardaban mucho esperando las unidades en el Periférico”, dijo.

En el anuncio de las nuevas unidades para Mi Macro Periférico, estuvieron, además de Pablo Lemus y la lideresa de la FEU, Amilcar López Zepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano; Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión Integral del Territorio, y Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte del Gobierno de Jalisco.